F1: Tímy súhlasili so skúškou nového formátu kvalifikácie

Paríž 11. februára (TASR) - Tímy F1 súhlasili s testovaním iného kvalifikačného formátu v novej sezóne a so zmrazením vývoja motorov od roku 2022.



Nový formát sobotných šprintov by okrem štartového poradia priniesol pre jazdcov dodatočné body, ktoré by mali k dispozícii v deň pretekov.



"Všetky tímy uznali, aké je dôležité inováciami motivovať fanúšikov, aby sme mali napínavý víkendový formát," cituje agentúra AP vyhlásenie Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA).



Podľa medializovaných informácií by mohli nový formát kvalifikácie odskúšať v Kanade, Taliansku a Brazílii.