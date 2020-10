F1: V seriáli plánujú na budúcu sezónu rekordných 23 veľkých cien

Paríž 27. októbra (TASR) - V motoristickom seriáli MS F1 by sa v nasledujúcom roku mohol odjazdiť rekordný počet až 23 veľkých cien. Vedenie šampionátu už o zámere informovalo predstaviteľov všetkých tímov, správu priniesol nemecký magazín Auto, Motor und Sport.



Sezóna by mala odštartovať 21. marca v Austrálii po trojdňovom testovaní monopostov. Pred letnou prestávkou, ktorá je naplánovaná od 1. augusta, sú na programe preteky vo Francúzsku, Rakúsku, Anglicku aj Maďarsku, ostatné veľké ceny ešte nemajú určené termíny. Na tímy zrejme budú čakať dva bloky, v ktorých absolvujú tri súťažné víkendy za sebou. Končiť by sa malo v decembri tradične v Abú Zabí.



Vedenie F1 zatiaľ nepredstavilo záložný plán, počet podujatí mu však dáva dostatočnú flexibilitu, pokiaľ by pandémia koronavírusu spôsobila komplikácie. Informovala o tom agentúra DPA.