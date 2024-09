F1: V treťom tréningu najrýchlejší Russell pred Leclercom a Norrisom

Baku 14. septembra (TASR) - Britský pretekár George Russell bol najrýchlejší v treťom tréningu na VC Azerbajdžanu. Jazdec Mercedesu sa v generálke na sobotnú kvalifikáciu umiestnil pred Monačanom Charlesom Leclercom na Ferrari a krajanom Landom Norrisom z McLarenu.



Russell si zapísal doposiaľ najlepší čas víkendu, keď mestský okruh v Baku zvládol za 1:42,514 minúty. Leclercov výkon z druhého tréningu prekonal o takmer sekundu a Monačan zaostal v sobotu len o 13 tisícin. Norris, ktorý má ambíciu bojovať s Maxom Verstappenom o titul, stratil 223 stotín. Spomínaný jazdec Red Bullu a suverén predošlých dvoch sezón bol piaty s mankom 0,348 s.



Červené vlajky spôsobil počas tretieho tréningu Brit Oliver Bearman na Haase. Devätnásťročnému jazdcovi nevyšiel nájazd do prvej zákruty, monopost stočil do výjazdovej zóny a počas toho narazil do bariéry. Bearman je tento víkend náhradník za Dána Kevina Magnussena, ktorý nemohol štartovať pre vysoký počet trestných bodov. Mladý pilot má na budúci rok v Haase podpísanú zmluvu a v tejto sezóne štartoval aj ako náhradník vo Ferrari za Carlosa Sainza na VC Saudskej Arábie. Španiel absolvoval operáciu slepého čreva a jeho náhradník zaujal siedmim miestom.