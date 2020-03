F1: VC Baku odložia, začať sa má až v Kanade 14. júna, tvrdí Autosport

Kolín 21. marca (TASR) - Vedenie Formuly 1 údajne odloží aj Veľkú cenu Azerbajdžanu v Baku v dôsledku globálnej krízy zapríčinenej pandémiou koronavírusu. Tvrdí to špecializované periodikum Autosport s tým, že oficiálny verdikt padne v pondelok 23. marca.



Pre pandémiu koronavírusu odložili už úvodné podujatia ročníka v Austrálii, Bahrajne, Číne a Vietname. Neskôr pribudli aj VC Holandska (3. mája) a Španielska (10. mája) a organizátori zrušili aj VC Monaca (24. mája), začiatok sezóny sa tak mal posunúť na 7. júna, keď je na programe práve VC Azerbajdžanu. Tá sa má konať na mestskom okruhu v metropole krajiny a nebude vraj možné ju pripraviť bezpečne. Prvým podujatím v roku by tak mohla byť až VC Kanady v Montreale 14. júna. V histórii sa ešte nestalo, aby F1 odštartovala v takomto neskorom termíne.



Najviac môžu opatrenia mrzieť Holanďanov, keď sa mali do kalendára seriálu vrátiť po 35 rokoch. Informovala agentúra SID.



Celosvetovo bolo v nedeľu večer v 189 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 340-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu 14.500 osôb.