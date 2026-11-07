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F1: VC Brazílie sa bude jazdiť v Sao Paule minimálne do roku 2035

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vedenie prestížneho seriálu totiž podpísalo s brazílskymi organizátormi nový päťročný kontrakt.

Autor TASR
Sao Paulo 7. novembra (TASR) - Veľká cena Brazílie v pretekoch F1 sa bude jazdiť v Sao Paule minimálne do roku 2035. Vedenie prestížneho seriálu totiž podpísalo s brazílskymi organizátormi nový päťročný kontrakt. Po prvý raz sa VC Brazílie uskutočnila na okruhu Interlagos v roku 1973.

Brazília zohrala v histórii F1 významnú úlohu a vyprodukovala troch majstrov sveta - Ayrtona Sennu, Nelsona Piqueta a Emersona Fittipaldiho. Veľmi ma teší, že sme sa dohodli na predĺžení spolupráce a v Sao Paule sa bude jazdiť minimálne do roku 2035. Brazílski fanúšikovia sú vždy skvelí a dodávajú jazdcom neskutočnú energiu,“ citovala agentúra DPA slová šéfa efjednotky Stefana Domenicaliho.
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