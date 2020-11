F1: VC Emilie Romagna vyhral Hamilton, Mercedes má Pohár konštruktérov

Brit Lewis Hamilton na Mercedese na Veľkej cene Emilie Romagna F1 v talianskej Imole v nedeľu 1. novembra 2020. Foto: TASR/AP

hlasy:

(zdroj: Sport 2)



Lewis Hamilton, víťaz: "Boli to vyčerpávajúce preteky. Pre mňa sú hrdinovia všetci tí, ktorí pracujú v našom tíme. Žiadne víťazstvo nie je samozrejmosť a vždy je to ako prvýkrát."



Valtteri Bottas, 2. miesto: "Mal som výborný štart, ale potom som prešiel po nejakej nečistote, ktorá mi zostala zaseknutá v podlahe a spomaľovala ma. Proti Maxovi (Verstappenovi) som spravil chybu, on ma pripravil o druhú priečku, ale napokon som po jeho vypadnutí skončil druhý."



Daniel Ricciardo. 3. miesto: "Bolo ťažké predbiehať na tomto okruhu. Veľmi sa teším z tohto umiestnenia a užívam si to."



Toto Wolff, šéf stajne Mercedes: "Sme pyšný na tento úspech. Mnoho ľudí na ňom usilovne pracovalo a zaslúžia si to. Tešíme sa na budúcu sezónu, motivácia nám určite nechýba."



Brit Lewis Hamilton na Mercedese dvíha nad hlavou trofej po víťazstve na Veľkej cene Emilie Romagna F1 v talianskej Imole v nedeľu 1. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Veľká cena Emilie Romagna (63 kôl, 1 kolo: 4,909 km, celkovo: 309,0 km):

1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes),

2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +5,783,

3. Daniel Ricciardo (Aus./Renault) +14,320,

4. Daniil Kvjat (Rus./AlphaTauri) +15,141,

5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +19,111,

6. Sergio Perez (Mex./Racing Point) +19,652,

7. Carlos Sainz (Šp./McLaren) +20,230,

8. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +21,131,

9. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo) +22,224,

10. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo) +26,398,

11. Nicholas Latifi (Kan./Williams) +27,135,

12. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +28,453,

13. Lance Stroll (Kan./Racing Point) +29,163,

14. Romain Grosjean (Fr./Haas) +32,935,

15. Alexander Albon (V. Brit./Red Bull) +57,284



nedokončili:

Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri), Esteban Ocon (Fr./Renault), Kevin Magnussen (Dán./Haas), Max Verstappen (Hol./Red Bull), George Russell (V. Brit./Williams)





Priebežné poradie:

1. Hamilton 282 bodov,

2. Bottas 197,

3. Verstappen 162,

4. Ricciardo 95,

5. Leclerc 85,

6. Pérez 82,

7. Norris 69,

8. Sainz 65,

9. Albon 64,

10. Gasly 63,

11. Stroll 57,

12. Ocon 40,

13. Kvjat 26,

14. Vettel 18,

15. Nico Hülkenberg (Racing Point) 10,

16. Giovinazzi 4,

17. Räikkönen 4,

18. Grosjean 2,

19. Magnussen 1,

20. Russell 0,

21. Latifi 0.





Pohár konštruktérov:

1. Mercedes 479 bodov*,

2. Red Bull 226,

3. Renault 135,

4. Racing Point 134,

5. McLaren 134,

6. Ferrari 103,

7. AlphaTauri 89,

8. Alfa Romeo 8,

9. Haas 3,

10. Williams 0.





Víťazstvá v Pohári konštruktérov:



7 - Mercedes (2014-2020)



6 - Ferrari (1999-2004)



4 - McLaren (1988-1991)



4 - Red Bull (2010-2013)



3 - Williams (1992-1994)

Imola 1. novembra (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Emilie Romagna F1 v talianskej Imole. Triumfoval pred svojím tímovým kolegom Fínom Vallterim Bottasom, tretí prišiel do cieľa Austrálčan Daniel Ricciardo na Renaulte. Mercedes si v predstihu zabezpečil triumf v Pohári konštruktérov. Pre nemeckú stajňu to bol siedmy titul za sebou, čím vytvorila nový rekord a zároveň sa v počte prvenstiev dostala pred Ferrari (6).Hamilton, ktorý slávil rekordné 93. víťazstvo v kariére, si upevnil líderskú pozíciu v priebežnom poradí a po 13. podujatí seriálu F1 je na čele s 85-bodovým náskokom pred Bottasom. Do konca šampionátu ostávajú ešte štyri preteky. Nasledujúce sú na programe v nedeľu 15. novembra v Turecku.Štart sa vydaril Verstappenovi, ktorý využil nižšiu rýchlosť Hamiltona a dostal sa na 2. miesto za víťaza kvalifikácie Bottasa. O jedinú kolíziu v úvode pretekov sa postarali Ocon so Strollom, ktorý musel zájsť do boxov pre nové prítlačné krídlo. V 9. kole sa preteky skončili pre Gaslyho, ktorý mal problém s motorom. Bottas prezul v 20. kole a na trať sa vrátil za Hamiltona. Brit dostal pokyn ostať na trati dlhšie a v nasledujúcich kolách sa Verstappen viackrát sťažoval, že ho Bottas brzdí. V 29. kole skončil Ocon pre problém s prevodovkou a virtuálny safety car nasmeroval Hamiltona k víťazstvu.Brit situáciu využil na prezutie a na trať sa pohodlne vrátil na prvej priečke približne so 4-sekundovým náskokom pred Bottasom. Fín sa trápil s problémom aerodynamiky a po jeho zaváhaní sa Verstappen dostal v 43. kole na druhú priečku. Räikkönen sa dlho držal na 4. priečke a veril v pomoc bezpečnostného vozidla. Prezul v 49. kole, po návrate sa prepadol do druhej desiatky a krátko na to na trať prišiel na trať safety car. Dôvod bol defekt Verstappena, pre ktorého sa následne preteky skončili. O 10. priečku prišiel v 55. kole Russel, ktorý jazdil za bezpečnostným vozidlom. V jednom momente stratil kontrolu nad vozidlom, nabúral do bariéry a skončil. Dramatický záver pretekov zvýraznili aj úspešné predbiehanie manévre Peréza a šmyk Albona. Kvjat sa v závere snažil predbehnúť Ricciarda, ten si však postrážil tretiu priečku a druhýkrát v sezóne sa dostal na pódium. Hamilton si postrážil prvú priečku a získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo