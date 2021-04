F1: Verstappen po triumfe v Imole: Mal som výborný štart

Holandský jazdec F1 zo stajne Red Bull Max Verstappen počas pretekov nedeľňajšej Veľkej ceny Emilie-Romagna formuly 1 na okruhu Imola, v talianskej Imole 18. apríla 2021. Foto: TASR/AP

hlasy (zdroj: Sport 2):

Max Verstappen, víťaz: "Mal som výborný štart, no vyhral som aj vďaka skvelej manažérskej práci nášho tímu. Do boxov som išiel v ideálnom čase, to bol jeden z dôvodov víťazstva. Pri reštarte som bol rád, že som sa úplne neroztočil. Celkovo som tesne druhý za Lewisom, no sezóna bude ešte dlhá."



Lewis Hamilton, 2. miesto: "Blahoželám Maxovi k víťazstvu a aj Landovi k 3. miestu. Som rád, že môj bývalý tím (McLaren) je opäť hore. Počas prestávky som si nemyslel, že by som mohol skončiť na 2. mieste. Som však rád, že som sa udržal na čele šampionátu."



Lando Norris, 3. miesto: "Mal som zlý štart, ale dobrú rýchlosť. Predral som sa do čela, ale Lewis bol na mňa príliš rýchli. Pre náš tím je dobre, že sme držali krok s najlepšími tímami."

Holandský jazdec F1 zo stajne Red Bull Max Verstappen (vľavo) súperí s Britom Lewisom Hamiltonom na Mercedese krátko po štarte pretekov nedeľňajšej Veľkej ceny Emilie-Romagna formuly 1 na okruhu Imola, v talianskej Imole 18. apríla 2021. Foto: TASR/AP

VC Emilia Romagna (63 kôl, 1 kolo: 4,909 km, celkovo: 309,1 km):

1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 2:02,34,598 hod.,

2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +22,000 sek.,

3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +23,702,

4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +25,579,

5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +27,036,

6. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +51,220,

7. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +51,909,

8. Pierre Gasly (V. Brit./Alpha Tauri) +52,818,

9. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo) +1:04,773,

10. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1:05,704,

11. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +1:06,561,

12. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +1:07,151,

13. Juki Cunoda (Jap./Alpha Tauri) +1:13,184,

14. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo) +1 kolo,

15. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin),

16. Mick Schumacher (Nem./Haas),

17. Nikita Mazepin (Rus./Haas) všetci +3 kolá



nedokončili: Nicholas Latifi (Kan./Williams), Valtteri Bottas (Fín./Mercedes), George Russell (V. Brit./Williams)



priebežné poradie (po 2. pretekoch z 23):

1. Hamilton 44 bodov,

2. Verstappen 43,

3. Norris 27,

4. Leclerc 20,

5. Bottas 16,

6. Ricciardo a Sainz po 14,

8. Pérez - 10,

9. Stroll 7,

10. Gasly 4,

11. Cunoda 2,

11. Räikkönen 2,

13. Ocon 1.



Pohár konštruktérov:

1. Mercedes 60 bodov,

2. Red Bull 53,

3. McLaren 41,

4. Ferrari 34,

5. Aston Martin 7,

6. Alpha Tauri 6,

7. Alfa Romeo 2,

8. Alpine 1.

Imola 18. apríla (TASR) - Holandský pilot F1 Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil na Veľkej cene Emilie Romagna, druhom podujatí sezóny 2021. Na druhom mieste prišiel na okruhu v Imole do cieľa úradujúci majster sveta Brit Lewis Hamilton na Mercedese, tretí finišoval jeho krajan Lando Norris na McLarene, pre ktorého to bolo druhé pódiové umiestnenie v kariére.Verstappen sa dostal pred víťaza kvalifikácie Hamiltona už krátko po štarte a napokon si prvú priečku udržal až do konca. Hamilton predviedol príkladnú stíhaciu jazdu. V 31. kole vyšiel mimo trať a vrátil sa až na 9. pozícii. Preteky na 30 minút prerušili po kolízii Valtteriho Bottasa a Georgea Russella. Na čele celkového poradia sa vďaka bodu navyše za najrýchlejšie kolo udržal Hamilton (44 bodov) pred Verstappenom (43). Tretie preteky sezóny sú na programe v nedeľu 2. mája v Portugalsku.V úvode pretekov bola trať zmáčaná dažďom. Ešte v zahrievacom kole Charles Leclerc neudržal monopost na trati, ale napokon riadne odštartoval. Alonso vrazil do múru, Lance Stroll s Bottasom mali problémy s pneumatikami, ale to ich nepripravilo o štart do pretekov. Vynikajúci štart predviedol tretí Verstappen, ktorý sa okamžite natlačil k Hamiltonovi. Krátko na to ho predbehol a dostal sa na prvú priečku. Brit vyviazol s poškodeným predným krídlom, štvrtý Leclerc sa posunul pred Sergia Pereza na 3. miesto.Nicholas Latifi na rovinke skrížil cestu Nikitovi Mazepinovi, na čo doplatil nárazom do bariéry a preteky sa pre neho skončili. Počas následnej prítomnosti bezpečnostného vozidla na trati dostal Mick Schumacher šmyk, nárazom do bariéry si poškodil predný spojler, ale po jeho výmene pokračoval v pretekoch. Na čele sa ustálilo poradie Verstappen - Hamilton - Leclerc. V 18. kole zaujala tímová réžia v McLarene, keď piaty Daniel Ricciardo prenechal pozíciu Norrisovi. Hamilton mal minimálnu stratu na Verstappena, tretí Leclerc zaostával výraznejšie.Verstappen prezul v 28. kole, Hamilton krátko po ňom, no Holanďan si udržal prvú priečku. V 31. kole Hamilton stratil kontrolu nad monopostom, vyšiel na štrk a zdĺhavý návrat na štart ho stál jedno kolo. O pár sekúnd kolidovali vo vysokej rýchlosti Bottas a Russell, nabúrali do bariéry a v pretekoch skončili. Obaja si následne neodpustili uštipačné gestá a množstvo úlomkov z ich monopostov bol dôvod pre červenú vlajku znamenajúcu pozastavenie pretekov.K reštartu pretekov došlo po 30 minútach. Hamilton štartoval z 9. miesta. Verstappen krátko pred reštartom vyšiel z trate, ale pokračoval. Hamilton sa postupne posúval k pódiovým priečkam. Na čele jazdil s vyše 10-sekundovým náskokom Verstappen pred Norrisom a Leclercom. V 55. kole sa Brit dostal cez Leclerca a v 60. aj pred Norrisa na 2. miesto. Hamilton napokon získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo. V poslednom kole zlyhala Vettelova prevodovka a predčasne skončil. Verstappen si v závere postrážil 11. víťazstvo v kariére a 44. pódiové umiestnenie.