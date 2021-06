F1: VC Francúzska vyhral Verstappen, v závere predbehol Hamiltona

VC Francúzska (53 kôl, 1 kolo: 5,842 km, celkovo: 309,7 km)



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1.27:25,770 h,

2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +2,904 s,

3. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +8,811,

4. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +14,618, 5. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:04,032, 6. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +1:15,857, 7. Pierre Gasly (V. Brit./Alpha Tauri) 1:16,596, 8. Fernando Alonso (Šp./Alpine) 1:17,695, 9. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) +1:19,666, 10. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) 1:31,946, 11. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) 1:39,337, 12. George Russell (V. Brit./Williams), 13. Juki Cunoda (Jap./Alpha Tauri), 14. Esteban Ocon (Fr./Alpine), 15. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo), 16. Charles Leclerc (Mon./Ferrari), 17. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo), 18. Nicholas Latifi (Kan./Williams), 19. Mick Schumacher (Nem./Haas), Nikita Mazepin (Rus./Haas) všetci +1 kolo.



Priebežné poradie:

1. Max Verstappen 131 bodov,

2. Lewis Hamilton 119,

3. Sergio Pérez 84,

4. Lando Norris 76, 5. Valtteri Bottas 59, 6. Charles Leclerc 52, 7. Carlos Sainz 42, 8. Pierre Gasly 37, 9. Daniel Ricciardo 34, 10. Sebastian Vettel 30, 11. Fernando Alonso 17, 12. Esteban Ocon 12, 13. Lance Stroll 10, 14. Juki Cunoda 8, 15. Kimi Räikkönen 1, 16. Antonio Giovinazzi 1, 17. George Russell 0, 18. Mick Schumacher 0, 19. Nikita Mazepin 0, 20. Nicholas Latifi 0



Pohár konštruktérov:

1. Red Bull 215 bodov,

2. Mercedes 178,

3. McLaren 110,

4. Ferrari 94, 5. AlphaTauri 45, 6. Aston Martin 40, 7. Alpine 29, 8. Alfa Romeo 2, 9. Williams 0, 10. Haas 0

Le Castellet 20. mája (TASR) - Holandský jazdec Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Francúzska, siedmom podujatí tohtoročného seriálu F1. O víťazstve rozhodol dve kolá pred koncom, keď predbehol Brita Lewisa Hamiltona z Mercedesu, ktorý skončil druhý. Tretí bol Verstappenov tímový kolega Mexičan Sergio Pérez.Pre 23-ročného Verstappena to bolo tretie víťazstvo v sezóne a celkovo 13. v kariére. Vďaka nemu zvýšil náskok na čele priebežného poradia šampionátu pred Hamiltonom.Víťaz kvalifikácie Verstappen spravil chybu už v prvej zákrute, v ktorej neudržal monopost na trati a do čela sa posunul Hamilton. Verstappen sa ocitol za ním, no iba s tesným náskokom na Bottasa. Po 18. kole zamierilo viacero pretekárov do boxov a Red Bullu vyšiel tzv. undercut. Hamilton mal síce tiež rýchlu zastávku, ale na trať sa po tesnom súboji vrátil až za Verstappena. Tretí bol v tom momente Bottas pred Pérezom. V 33. kole prekvapil Verstappen, keď opäť prezul, tentoraz na stredne tvrdé pneumatiky, a po návrate na trať bol na 4. mieste. V 44. kole sa dostal pred druhého Bottasa a mieril na Hamiltona. S blížiacim sa koncom pretekov sa Verstappen priblížil k Britovi, ktorého dve kolá pred koncom predbehol.Nasledujúce preteky sú na programe už o týždeň 27. júna v Rakúsku v rámci VC Štajerska.