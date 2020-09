F1: VC Ruska vyhral Bottas pred Verstappenom a Hamiltonom

Soči 27. septembra (TASR) - Fín Valtteri Bottas na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Ruska, desiatych pretekoch seriálu F1. Druhý finíšoval Holanďan Max Verstappen na Red Bulle. Tretí skončil Bottasov tímový kolega Brit Lewis Hamilton, ktorý doplatil na dve päťsekundové penalizácie a zatiaľ sa nevyrovnal v historickej tabuľke v počte víťazstiev Michaelovi Schumacherovi.(91).



Pre Bottasa to bolo druhé víťazstvo v sezóne a celkovo deviate v kariére. Na čele priebežného poradia seriálu MS ostáva Lewis Hamilton, ktorý má pred druhým Bottasom 44-bodový náskok. Verstappen sa na pódium dostal siedmykrát v sezóne.



Pre Fína Kimiho Räikkönena to boli 322. preteky v kariére a v historickom poradí absolvovaných VC sa vyrovnal doterajšiemu rekordérovi Rubensovi Barrichellovi.



Preteky v Rusku priniesli masovejší návrat fanúšikov, ktorých bolo na tribúnach približne 30-tisíc. Nasledujúce podujatie F1 je na programe 11. októbra na okruhu v nemeckom Nürburgringu.



Hamilton, štartujúci na najmäkšej sade pneumatík, si v úvodných metroch postrážil prvú priečku a za neho sa cez Verstappena dostal Bottas. V prvom kole vyšiel z trate Sainz, zavadil o bariéru a pre poškodenie prednej časti monopostu nemohol pokračovať. O pár sekúnd sa preteky skončili aj pre Strolla, ktorého zozadu trafil Leclerc a nabúral do bariéry. Štyri kolá trvala prítomnosť bezpečnostného vozidla a viacerí pretekári to využili na návštevu boxov. Hamilton sa síce aj po reštarte držal na prvej priečke, ale dostal dva 5-sekundové tresty, ktoré dali šancu aj jeho najbližším prenasledovateľom. Ešte pred pretekmi skúsil pred nájazdom na štartový rošt štartovú simuláciu na miestach, na ktorých je to zakázané. Trest si odpykal v 17. kole, na trať sa vrátil na konci prvej desiatky, no rýchlo sa priblížil k špičke. Na čele sa ustálila trojica Bottas-Leclerc-Kvjat, pričom Fín mal na druhého Leclerca vyše 30-sekundový náskok. Vďaka nemu sa po prezutí v 26. kole stihol vrátiť na líderskej pozícii. Ďalší priebeh pretekov priniesol skôr pokojné dianie. Bottas jazdil na prvej priečke pred Verstappenom. Na tretie miesto sa postupne prepracoval Hamilton. Fín, ktorý štartoval z 3. priečky, napokon získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo.