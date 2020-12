F1: VC Sachiru vyhral Perez

Sachir 6. decembra (TASR) - Španiel Sergio Perez z tímu Racing Point triumfoval na Veľkej cene Sachiru F1. Druhý prišiel do cieľa Francúz Esteban Ocon z Renaultu, tretí finišoval Perezov tímový kolega Kanaďan Lance Stroll.



Už istý víťaz ročníka Brit Lewis Hamilton neštartoval na VC Sachiru pre pozitívny test na Covid-19. V Mercedese ho nahradil George Russell, ktorého vo Williamse zastúpil Jack Aitken. Po minulotýždňovej nehode Romaina Grosjeana sa vo farbách Haasu predstavil Pietro Fittipaldi. Grosjean uviedol, že nebude štartovať ani na záverečných pretekoch sezóny.



Russell bol na VC Sachiru blízko k triumfu, no v 79. kole dostal defekt a po prezutí sa výrazne prepadol a finišoval na 9. mieste.



Víťaz kvalifikácie Bottas zaváhal na štarte a po úvodných metroch sa dostal do čela Russell. V pravotočivej zákrute nenechal Leclerc priestor Perezovi, došlo ku kolízii, ktorej sa chcel vyhnúť Verstappen, no po náraze do bariéry sa pre neho preteky skončili. Na trať prišlo bezpečnostné vozidlo, po jeho odchode v 6. kole sa Sainz nakrátko dostal pred Bottasa, ale následne urobil chybu a prišiel o 2. miesto. Russell jazdiaci v Hamiltonovom monoposte sa držal na čele pred Bottasom, na treťom mieste bol s výraznejšou traťou Stroll. Poradie Mercedesov na čele sa nezmenilo ani po Russellovom, resp. Bottasovom prezutí v 50. kole, po ktorom sa Fín vrátil za Russella. Rušno bolo za nimi, Perez, Ocon, Stroll i Albon sa snažili o 3. miesto a viackrát došlo k ich súbojom. v 61. kole zaujal Aitken, ktorý spravil na štrku hodiny, trafil pritom aj bariéru a hoci odrazil spojler, pokračoval v pretekoch. Krátko na to sa v Mercedese pokúsili o prezutie oboch pretekárov, no mechanici to nezvládli. Zamenili si pneumatiky pre Russela a Bottasa, pričom Brit sa v ďalšom kole vrátil do boxov. Na čele sa ocitol Perez pred Oconom a Strollom. V 70. kole sa po súboji Mercedesov dostal Russell pred Bottasa na 4. priečku a krátko na to bol už druhý za Perezom. V 79. kole však musel zájsť do boxov, z ktorých sa síce vrátil rýchlo, avšak do hustej premávky na 15. miesto. V závere sa prebojoval do prvej desiatky tesne za Bottasa.