F1: VC Španielska vyhral Hamilton pred Verstappenom a Bottasom

Britský jazdec F1 Lewis Hamilton na Mercedese počas výmeny pneumatík počas Veľkej ceny Španielska v Barcelone v nedeľu 9. mája 2021. Foto: TASR/AP

hlasy (zdroj: Sport 2):

Lewis Hamilton, víťaz: "S Maxom to bol dobrý súboj, nám sa vyplatil risk s prezúvaním. Napokon som poslúchol svoj tím a vyšlo to. Vyplatila sa mi aj kvalitná fyzická príprava. Som rád, že konečne som videl na tribúnach aj fanúšikov. Ďakujem všetkým z tímu."



Max Verstappen, 2. miesto: "Vedel som, že sa (Lewis) blíži a bol čoraz bližšie. Čakal som, čo sa udeje a napokon sa to aj udialo. Získali sme aspoň najrýchlejšie kolo. Spravil som maximum, ale Mercedes je stále o niečo rýchlejší. My nie sme zatiaľ tam, kde by sme chceli byť."



Valtteri Bottas, 3. miesto: "V prvom kole som stratil pozíciu, nemal som v prvej zákrute dobrý výhľad. Nezískali sme maximálny počet bodov, to je škoda."

VC Španielska (66 kôl, 1 kolo: 4,675 km, celkovo: 308,4 km):

1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 1.33:07,680 hod.,

2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +15,841 sek.,

3. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +26,610,

4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +54,616,

5. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +1:03,671 min.,

6. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +1:13,768,

7. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +1:14,670,

8. Lando Norris (V. Brit./McLaren),

9. Esteban Ocon (Fr./Alpine),

10. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri),

11. Lance Stroll (Kan./Aston Martin),

12. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo),

13. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin),

14. George Russell (V. Brit./Williams),

15. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo),

16. Nicholas Latifi (Kan./Williams),

17. Fernando Alonso (Šp./Alpine) všetci + 1 kolo,

18. Mick Schumacher (Nem./Haas),

19. Nikita Mazepin (Rus./Haas) obaja +2 kolá



nedokončil: Juki Cunoda (Jap./Alpha Tauri)



Priebežné poradie sezóny 2021:

1. Lewis Hamilton 94 bodov,

2. Max Verstappen 80,

3. Valtteri Bottas 47,

4. Lando Norris 41,

5. Charles Leclerc 40,

6. Sergio Pérez 32,

7. Daniel Ricciardo 24,

8. Carlos Sainz 20,

9. Esteban Ocon 10,

10. Pierre Gasly 8.



Barcelona 9. mája (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Španielska, štvrtom podujatí seriálu F1. Druhý finišoval Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil ďalší pilot Mercedesu Fín Valtteri Bottas. V Španielsku sa zopakovalo poradie na pódiových priečkach z predošlej VC Portugalska.Pre 36-ročného Hamiltona to bolo 98. víťazstvo v kariére, tretie v ročníku. V Barcelone sa prvýkrát v sezóne stalo, že víťaz kvalifikácie zvíťazil aj v pretekoch. Po štvrtom podujatí sezóny je na čele priebežného poradia Hamilton pred Verstappenom, v Pohári konštruktérov naďalej vedie Mercedes.Sezóna F1 bude pokračovať ďalšími pretekmi 23. mája, keď je na programe VC Monaka.Do 100. Veľkej ceny vo farbách Red Bullu ideálne odštartoval Verstappen, ktorý už v prvej zákrute dôrazne predbehol Hamiltona. Nevydarený štart Mercedesov podčiarkol aj Bottas, ktorý stratil tretiu priečku v súboji s Leclercom. V 8. kole sa preteky skončili pre Cunodu, ktorého zradila mechanika. Krátko na to upútali pozornosť mechanici v Alfa Romeo, ktorí poplietli pneumatiky pre Giovinazziho, avšak počas prítomnosti bezpečnostného vozidla na trati. Na prvej priečke jazdil Verstappen s tesným náskokom pred Hamiltonom.Tretí Leclerc mal za nimi odstup a na chrbát mu dýchal Bottas. Holanďan prezul v 25. kole, no trvalu mo to viac než 4 sekundy a to mu skomplikovalo návrat na líderskú pozíciu. Napokon však nemal priveľkú stratu a Hamilton sa po prezutí vrátil až za Verstappena.Bottas sa po prezúvaní dostal cez Leclerca na 3. miesto. Brit druhýkrát prezul v 43. kole, keď dostal stretne tvrdú sadu pneumatík. V 53. kole sa dostal na 2. priečku za Verstappena, na ktorého v tej chvíli strácal vyše 11 sekúnd. Krátko na to prezul aj Bottas, ktorý sa iba nakrátko prepadol za Leclerca, navyše so snahou získať bod navyše za najrýchlejšie kolo.Verstappenov náskok pred Hamiltonom bol čoraz menší. Brit sa už 8 kôl pred koncom na neho dotiahol a pomocou systému DRS sa bez väčších problémov dostal na čelo pretekov. Verstappen krátko na to prezul mäkšie pneumatiky a okamžite po návrate zajazdil najrýchlejšie kolo a vrátil sa na 2. miesto