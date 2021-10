Veľkú cenu USA vyhral Verstappen a navýšil náskok na čele

VC USA (56 kôl, 1 kolo: 5,513 km, celkovo: 308,4 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:34:36,522,

2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +1,333 sek.,

3. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +42,223,

4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +52,246,

5. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +1:16,854 min.,

6. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +1:20,128,

7. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +1:23,545,

8. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:24,395,

9. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri),

10. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin),

11. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo),

12. Lance Stroll (Kan./Aston Martin),

13. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo),

14. George Russell (V. Brit./Williams),

15. Nicolas Latifi (Kan./Williams) všetci + 1 kolo,

16. Mick Schumacher (Nem./Haas),

17. Nikita Mazepin (Rus./Haas) obaja + 2 kolá.



nedokončili: Fernando Alonso (Šp./Alpine), Esteban Ocon (Fr./Alpine), Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri)



Priebežné poradie (po 17. pretekoch):



1. Max Verstappen 287,5 bodov,

2. Lewis Hamilton 275,5,

3. Valtteri Bottas 185,

4. Sergio Pérez 150,

5. Lando Norris 149,

6. Charles Leclerc 128,

7. Carlos Sainz 122,5,

8. Daniel Ricciardo 105,

9. Pierre Gasly 74,

10. Fernando Alonso 58,

11. Esteban Ocon 46,

12. Sebastian Vettel 36,

13. Lance Stroll 26,

14. Júki Cunoda 20,

15. George Russell 16,

16. Nicholas Latifi 7,

17. Kimi Räikkönen 6,

18. Antonio Giovinazzi 1,

19. Mick Schumacher 0,

20. Nikita Mazepin 0



Pohár konštruktérov:



1. Mercedes 460,5 bodov,

2. Red Bull 437,5

3. McLaren 254,

4. Ferrari 250,5,

5. Alpine 104,

6. AlphaTauri 94,

7. Aston Martin 62,

8. Williams 23,

9. Alfa Romeo 7,

10. Haas



Austin 24. októbra (TASR) - Holanďan Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil na Veľkej cene USA, 17. podujatí seriálu F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa Brit Lewis Hamilton na Mercedese, tretí finišoval Verstappenom tímový kolega Mexičan Sergio Pérez.Pre Verstappena to bolo 8. víťazstvo v sezóne (18. v kariére), po ktorom v priebežnom hodnotení navýšil náskok na Hamiltona na 12 bodov.Do konca sezóny ostáva ešte päť podujatí, nasledujúce je na programe v nedeľu 7. novembra.Hamilton odštartoval z 2. pozície za víťazom kvalifikácie Verstappenom, s ktorým už v úvodných zákrutách absolvoval jazdecký súboj. Holanďan nakrátko vyšiel z trate a do čela sa posunul Hamilton. Viacerí pretekári vrátane Verstappena prezuli už po 10. kole a v popredí sa ustálilo poradie Hamilton - Verstappen - Pérez - Leclerc. Dôležité momenty sa udiali v boxoch, resp. po návrate z nich. Verstappen prezul v 30. kole, Hamilton až o 9. kôl po ňom a vrátil sa na trať na 2. pozícii. Na čerstvejších pneumatikách si na Verstappena veril, postupne sťahoval náskok, no Holanďan si dokázal udržať dostatočný náskok a nedovolil Hamiltonovi ani využiť systém DRS. Hamilton získal bod navyše za najrýchlejšie kolo.: "