F1: VC Vietnamu sa tento rok definitívne neuskutoční

Berlín 16. októbra (TASR) - Veľká cena Vietnamu seriálu F1 sa tento rok definitívne neuskutoční. Dôvodom je pokračujúca pandémia nového koronavírusu.



"Pre nás všetkých to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, ale po dôkladnom preskúmaní všetkých bezpečnostných kritérií to bolo jediné riešenie," vyhlásili organizátori.



Preteky na okruhu v Hanoji mali zažiť premiéru v F1 už 5. apríla, no prvá vlna pandémie ich štart odsunula na neurčito. I keď bolo už dlhšie zrejmé, že sa podujatie tento rok neuskutoční, organizátori stále hľadali možnosti, ako nepriaznivú situáciu zvrátiť.



Z pôvodného dvadsaťdielneho kalendára tak museli zrušiť až trinásť podujatí. Nový a upravený program sezóny tvorí sedemnásť pretekov, z nich sa mimo Európy konajú len dve podujatia v Bahrajne a jedno v Abú Zabí. Informovala agentúra dpa.