F1: Vedenie FIA prehodnotilo opatrenia, pribudne testovanie počas VC

Portimao 22. októbra (TASR) - Vedenie formuly 1 prehodnotil protokol proti šíreniu koronavírusu po tom, ako mal Lance Stroll pozitívny výsledok na minulotýždňovej Veľkej cene Eifelu. Jazdec tímu Racing Point ochorel cez víkend a napokon vynechal nedeľné preteky, no test na koronavírus absolvoval až po prílete domov do Švajčiarska.



Podľa doterajších opatrení podstúpili jazdci test pred príchodom do dejiska veľkej ceny a potom každých päť dní. Nové pravidlá pridali test aj počas víkendu. "Celý svet sa učí a FIA nie je výnimkou. Pridať ďalšie testy je dobrý nápad," citovala agentúra AFP šéfa tímu Racing Post Otmar Szafnauer.