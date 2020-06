F1: Vedenie seriálu podporí rasovú rôznorodosť v kampani

Paríž 22. júna (TASR) - Vedenie seriálu MS formuly 1 podporí väčšiu rasovú rôznorodosť prostredníctvom kampane "We Race As One". Ide o reakciu na súčasné globálne protirasistické protesty, ktoré spustila smrť Afroameričana Georgea Floyda pri zatýkaní v Minneapolise.



Úradujúci šampión F1 Lewis Hamilton už pred niekoľkými dňami oznámil, že chce založiť komisiu, ktorá by podporila rasovú rôznorodosť. V súčasnosti je jediný pretekár tmavej farby pleti v seriáli. Vedenie formuly 1 chce prostredníctvom iniciatívy vyslať jasný signál, že v motošporte by malo dostať priestor viac mladých ľudí iných rás. "Odsudzujeme akýkoľvek prejav rasizmu a jednoznačne podporujeme diverzitu v F1," uvádza sa v stanovisku F1.



Nová sezóna odštartuje 5. júla Veľkou cenou Rakúska na okruhu Red Bull Ring v Spielbergu.