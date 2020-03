F1: Vedenie seriálu verí v sezónu s 15 až 18 podujatiami

Berlín 23. marca (TASR) - Organizátori seriálu F1 zrušili úvodných osem Veľkých cien, no napriek tomu stále dúfajú, že počas tohtoročnej sezóny stihnú odjazdiť 15 až 18 pretekov.



Vedenie F1 v pondelok odložilo aj Veľkú cenu Azerbajdžanu, ktorá mala byť ôsma v poradí od začiatku sezóny a mala sa uskutočniť v Baku 7. júna. Dôvodom je globálna kríza zapríčinená pandémiou koronavírusu, pre ktorú už predtým organizátori odložili podujatia v Austrálii, Bahrajne, Číne, Vietname, Holandsku, Španielsku a Monaku. Prvým podujatím v roku by tak mohla byť až VC Kanady v Montreale 14. júna. V histórii sa ešte nestalo, aby F1 odštartovala v takomto neskorom termíne.



"Momentálne si nemôže byť nikto istý tým, kedy sa situácia zlepší, no zlepší sa a keď sa tak stane, budeme opäť súťažiť. S partnermi očakávame, že sezóna odštartuje niekedy v lete s upraveným kalendárom a s 15 až 18 pretekmi," uviedol pre oficiálnu stránku seriálu výkonný riaditeľ Chase Carey.



Vedenie F1 už zrušilo tradičnú augustovú prestávku, počas ktorej by sa mali konať preteky, a očakáva, že sezóna potrvá dlhšie ako do VC Abú Zabí 29. novembra. Informovala agentúra AFP.