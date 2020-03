F1: Veľkú cenu Austrálie zrušili

Melbourne 13. marca (TASR) - Úvodné podujatie tohtoročnej sezóny pretekov Formuly 1 - Grand Prix Austrálie v Melbourne (15.3.) zrušili. V piatok po polnoci o tom informovali organizátori.



"Po potvrdení, že jeden z členov tímu McLaren mal pozitívny test na nový koronavírus a rozhodnutí tímu odstúpiť z nedeľňajších pretekov, Formula 1 a Medzinárodná automobilová federácia (FIA) zvolali vo štvrtok večer míting s ďalšími deviatimi riaditeľmi stajní. Tieto rokovania vyústili väčšinou názorov k záveru, že by sa preteky nemali konať. Preto sme sa rozhodli ich zrušiť," píše sa vo vyhlásení na oficiálnej stránke formula1.com.



Organizátori prisľúbili, že všetci držitelia vstupeniek dostanú plnú náhradu.



Infikovaný člen McLarenu putoval do karantény. "Po tom, čo sa u neho začali prejavovať symptómy, sa sám zavrel do izolácie. Teraz sa ho ujmú miestni lekári. Cítime povinnosť sa stiahnuť z víkendových pretekov, máme zodpovednosť pred zamestnancami McLarenu i širokou rodinou F1," uviedol tím vo svojom stanovisku.



Zástupcovia tímu informovali Medzinárodnú automobilovú federáciu (FIA) o odstúpení z VC Austrálie deň predtým, ako boli v Albert Parku naplánované prvé tréningy. V sobotu sa mala uskutočniť kvalifikácia a v nedeľu od 6.10 SEČ hlavné preteky.



V Austrálii dosiaľ potvrdili vyše 150 prípadov nákazy koronavírusom, ktorý si tam zároveň už vyžiadal tri ľudské životy. Celosvetovo narástol počet úmrtí k 13. marcu 1.00 SEČ na 4970, infikovaných je podľa posledných správ vyše 134.000.