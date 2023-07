F1: Verstappen dominoval aj v Belgicku, double Red Bullu

VC Belgicka (44 kôl, 1 kolo: 7,004 km, celkovo: 308,1 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:22:30,450 h, 2. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +22,305 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +32,259, 4. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) +49,671, 5. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +56,184, 6. George Russell (V.Brit./Mercedes) +1:03,101 min., 7. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +1:13,719, 8. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1:14,719, 9. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:19,340, 10. Juki Cunoda (Jap./AlphaTauri) +1:20,221, 11. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:23,084, 12. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:25,191, 13. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) +1:35,441, 14. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +1:36,184, 15. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:41,754, 16. Daniel Ricciardo (Aus./AlphaTauri) +1:43,071, 17. Logan Sargeant (USA/Williams) +1:44,476, 18. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:50,450



nedokončili: Carlos Sainz (Šp./Ferrari), Oscar Piastri (Aus./McLaren)



Priebežné poradie (po 12 z 22 pretekov): 1. Verstappen 314 bodov, 2. Perez 189, 3. Alonso 149, 4. Hamilton 148, 5. Leclerc 99, 6. Russell 99, 7. Sainz 92, 8. Norris 69, 9. Stroll 47, 10. Ocon 35, 11. Piastri 34, 12. Gasly 22, 13. Albon 11, 14. Hülkenberg 9, 15. Bottas 5, 16. Čou 4, 17. Cunoda 3, 18. Magnussen 2, 19. Sargeant 0, 20. Nyck De Vries (Hol./AlphaTauri) 0, 21. Ricciardo 0



Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 503 bodov, 2. Mercedes 247, 3. Aston Martin 196, 4. Ferrari 191, 5. McLaren 103, 6. Alpine 57, 7. Williams 11, 8. Haas 11, 9. Alfa Romeo 9, 10. Alphatauri 3

Spa-Francorchamps 30. júla (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Belgicka, dvanástom podujatí seriálu MS F1. Bol to pre neho ôsmy triumf za sebou, desiaty v sezóne, čím potvrdil dominanciu v prebiehajúcom ročníku. Pre Red Bull to bolo 13. víťazstvo v sérii, ktorým navýšil vlastný rekord. Druhý finišoval Verstappenov tímový kolega Mexičan Sergio Perez, tretí skončil držiteľ pole position Monačan Charles Leclerc na Ferrari.Verstappen dosiahol 45. víťazstvo v kariére, tretie v Belgicku a suverénne vedie seriál MS F1. Tohtosezónnu dominanciu potvrdil aj jeho tím Red Bull, ktorý triumfoval vo všetkých doterajších pretekoch sezóny, keďže popri deviatich víťazstvách Vestappena vybojoval ďalšie dve jeho tímový kolega Perez. V súčte so záverečnými pretekmi sezóny 2022 dosiahol Red Bull 13 výhier, čím vylepšil vlastný rekord spred týždňa.Leclerc si na úvodných metroch postrážil pole position, ale na dlhej rovinke nestačil na Pereza, ktorý mal výrazne vyššiu rýchlosť. Piastri odštartoval z 5. miesta a so snahou nadviazať na nedávne úspešné výsledky (štvrté a piate miesto), no už v prvom kole si poškodil predné krídlo a preteky sa pre neho skončili. Poškodený monopost mal od aj Sainz po kontakte s Piastrim. Podľa tímu prišiel o päť percent aerodynamického balansu, pričom neexistovala možnosť vyriešiť tento problém návštevou boxov. Rozhodol sa pokračovať v pretekoch, no rýchlo sa prepadával poradím.Líder šampionátu Verstappen odštartoval pre výmenu prevodovky zo 6. miesta, ale podľa očakávaní sa od úvodu posúval do čela. Dostal sa cez najbližších konkurentov a na rovinke si bez problémov poradil aj s Leclercom. Od 9. kola sa zaradil za lídra Pereza. Z dvojice Red Bullov prezul ako prvý Perez, no v boxoch sa zdržal dlhšie než plánoval, čo zdanlivo zahralo do karát Verstappenovi. Ten prezul v ďalšom kole, ale po návrate sa aj tak zaradil za Pereza. K výmene na čele napokon došlo v 17. kole, keď Holanďan manévrom potešil tisícky svojich priaznivcov na tribúnach. V 25. kole sa skončilo trápenie Sainza, ktorý odstúpil z pretekov. O štyri kolá prezul Leclerc a tesne sa stihol na trať vrátiť na tretej pozícii pred už prezutého Hamiltona. Poradie Verstappen - Perez - Leclerc napokon vydržalo až do konca. V predposlednom kole prezul Hamilton v snahe získať bod navyše za najrýchlejšie kolo a napokon sa mu to aj podarilo.Pretekmi v Belgicku sa v seriáli MS F1 začala druhá polovica sezóny. V jej programe nasleduje takmer mesačná prestávka. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 27. augusta v Holandsku., víťaz: "Som spokojný, dokázal som zvíťaziť aj zo 6. miesta. Môj prvý cieľ bol zvládnuť prvú zákrutu. Neskôr som sa trochu zasekol v DRS vláčiku, napokon sa mi podarilo niekoľko manévrov. Tento okruh je náročný na pneumatiky, navyše trochu pršalo. V jednom momente som cítil šmyk, takmer som stratil kontrolu.", 2. miesto: "Je to dobrý výsledok pre náš tím. Dostal som sa cez Charlesa (Leclerca), o to mi išlo, ale neskôr mi nedal šancu. Teším sa z druhého miesta za sebou. Verím, že sú predo mnou ešte lepšie časy.", 3. miesto: "Bol to pre nás pozitívny víkend, hoci Carlos (Sainz) musel odstúpiť. Pred nami je ešte veľa práce. V závere som dostal pokyn šetriť palivo, takže som tušil, že budem mať čo robiť, aby som sa udržal pred Lewisom (Hamiltonom). Ten však napokon išiel v závere do boxov."