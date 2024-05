F1: Verstappen je najrýchlejší v kvalifikácii šprintu

výsledky - VC Miami, kvalifikácia špinrtu:



1. Max Verstappen 1:27,641 min (Hol./Red Bull),

2. Charles Leclerc 1:27,749 (Mon./Ferrari),

3. Sergio Perez 1:27,876 (Mex./Red Bull)

Miami 4. mája (TASR) - Holandský motoristický pretekár Max Verstappen vyhral kvalifikáciu šprintu F1 na VC Miami. Jazdec Red Bullu dosiahol čas 1:27,641 minúty. Do prvého radu sa kvalifikoval aj Monačan Charles Leclerc na Ferrari, ktorý stratil 0,108 s, najlepšiu trojku doplnil Verstappenov mexický tímový kolega Sergio Perez (+0,235).Prekvapením bol Austrálčan Daniel Ricciardo z tímu Racing Bulls, ktorý obsadil štvrté miesto. Tridsaťštyriročný pilot sa v "béčku" Red Bullu pokúša o reštart kariéry, no doposiaľ v tejto sezóne podával nepresvedčivé výkony. Kvalifikácia šprintu nevyšla na rozdiel od neho pilotom Mercedesu, George Russell (11) ani Lewis Hamilton (12) nepostúpili do Q3.Šprint je na programe o v sobotu o 18.00 SELČ, po ňom nasleduje kvalifikácia na hlavné preteky (22.00). V tých sobotných boduje najlepších osem jazdcov, pričom víťaz berie osem bodov.