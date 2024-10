Verstappen nasadí v Brazílii šiesty motor

Sao Paolo 30. októbra (TASR) - Priebežný líder šampionátu F1 Max Verstappen z Red Bullu nasadí na nadchádzajúcej Veľkej cene Brazílie už šiesty motor v prebiehajúcej sezóne a na štartovom rošte sa tak po kvalifikácii prepadne o päť miest. Podľa pravidiel je možné vymeniť počas jednej sezóny iba štyri motory.



Verstappen mal problémy s motorom už na predošlej VC Mexika. Začali sa už počas tréningov a vyvrcholili v samotných pretekoch, do ktorých tím nasadil starší motor, no ten nedodal maximálny výkon. Poradca tímu Red Bull Helmut Marko potvrdil, že siahne k ďalšiemu. "Pre technickú poruchu sme museli nasadiť starší motor. Ten však naplnil svoj životný cyklus a neplánovali sme ho nasadiť v pretekoch. Keď formulový motor dosiahne určitý počet kilometrov, strata výkonu je jasne viditeľná."



Verstappen obsadil v Mexiku šieste miesto a pred Britom Landom Norrisom z McLarenu má 47-bodový náskok. Do konca šampionátu zostávajú ešte štyri preteky.