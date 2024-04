F1: Verstappen opäť vyhral, Norris sa dokázal udržať pred Perezom

VC Číny (56 kôl, 1 kolo: 5,451 km, celkovo: 305,250



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:40:52,554 h,

2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +13,773 s,

3. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +19,160,

4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +23,623,

5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +33,983,

6. George Russell (V. Brit./Mercedes) +38,724,

7. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +43,414,

8. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +56,198,

9. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +57,986,

10. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:00,476 min,

11. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1:02,812,

12. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1:05,506,

13. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:09,223,

14. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber) +1:11,689,

15. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:22,786,

16. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:27,533,

17. Logan Sargeant (USA/Williams) +1:35,110,

nedokončili: Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber, Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls, Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls)



Priebežné poradie (po 5 z 25 pretekov):



1. Verstappen 110 b,

2. Perez 85,

3. Leclerc 76,

4. Sainz 69,

5. Norris 58,

6. Piastri 38,

7. Russell 33,

8. Alonso 31,

9. Hamilton 19,

10. Stroll 9,

11. Cunoda 7,

12. Oliver Bearman (V. Brit./Ferrari) 6,

13. Hülkenberg 4,

14. Magnussen 1,

15. Albon,

16. Ocon,

17. Čou,

18. Ricciardo,

19. Gasly,

20. Bottas,

21. Sargeant všetci 0



Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 195 b,

2. Ferrari 151,

3. McLaren 96,

4. Mercedes 52,

5. Aston Martin 40,

6. Racing Bulls 7,

7. Haas 5,

8. Williams,

9. Alpine, 1

0. Kick Sauber všetci 0





Šanghaj 21. apríla (TASR) - Holandský motoristický pretekár Max Verstappen na Red Bulle vyhral nedeľnú Veľkú cenu Číny seriálu formuly 1. V piatych pretekoch sezóny triumfoval pred Britom Landom Norrisom na McLarene a svojím mexickým tímovým kolegom Sergiom Perezom. Verstappen tak upevnil prvé miesto v celkovom hodnotení.Úradujúci majster sveta vyhral štyri z piatich podujatí v tejto sezóne a celkovo má na konte už 58 víťazstiev. V celkovom hodnotení vedie o 25 bodov pred Perezom. Zároveň vyhral premiérovo v Číne, kde boli preteky prvýkrát od roku 2019. Ich absenciu v kalendári, kde sa vrátili 20 rokov po prvej šanghajskej veľkej cene, spôsobila pandémia koronavírusu a v nedeľu boli vypredané. Zároveň to bola domáca premiéra pre prvého čínskeho pilota v histórii Kuan-jü Čoua, ktorý obsadil na Sauberi trináste miesto.Fernando Alonso na štarte mierne ohrozil prvého Verstappena, nakoniec to stačilo len na dočasné druhé miesto na úkor Pereza. Ten mal na zvláštnom asfalte problém so zahriatím pneumatík, po niekoľkých kolách však Španiela predbehol naspäť. Štart nevyšiel podľa predstáv ani Ferrari, pred ktoré išiel George Russell (Mercedes) i Nico Hülkenberg (Haas).V priebehu pretekov sa nič zásadné nedialo, až v 22. kole sa postaral o mierny rozruch Valtteri Bottas. Fín odstavil svoj Sauer pre poruchu, čím spôsobil najprv virtuálny safety car a neskôr vyšlo na trať aj bezpečnostné vozidlo. Štartové pole sa chvíľu zhlukovalo, keďže väčšina jazdcov využila zníženú rýchlosť na trati na zastávku v boxoch. Na to doplatil Perez, keďže svoj druhý pit stop absolvoval zároveň s Norrisom a Leclercom, ktorí boli u svojich mechanikov prvýkrát. Mexičan klesol na štvrté miesto na rovnakej zmesi pneumatík (tvrdej) ako dvaja súperi pred ním. Miernu výhodu mal len v o niečo čerstvejších "hardoch". Alonso mal taktiež prvú zastávku už za sebou a tak na výjazde bezpečnostného vozidla nič nezískal. Jeho tím navyše pristúpil k zvláštnemu kroku, štyri kolá pred polovicou pretekov (24/56) obul mäkkú zmes pneumatík, na ktorých vydržali jeho súperi v prvom stinte 10-15 kôl.Priebežný reštart priniesol niekoľko zrážok v hĺbke poľa (Stroll-Ricciardo, Magnussen-Cunoda) a ďalší výjazd bezpečnostného vozidla. Po jeho odchode sa reštart zaobišiel bez komplikácii a Perez začal boj o dve stratené pozície. Leclerca predstihol v 40. kole, no na Norrisa nestačil. O tri kolá neskôr musel podľa očakávania prezúvať Alonso, Aston Martin zvolil stredne tvrdú zmes a španielsky veterán na nej dokázal v záverečných trinástich kolách urobiť päť pozícii. Vzhľadom na štart z druhého radu (3) to však bol v horizonte pretekov pomerne veľký prepad. K šiestim bodom si aspoň pripísal bonusový za najrýchlejšie kolo.Lewis Hamilton, ktorému nevyšla kvalifikácia a štartoval z osemnásteho miesta, nakoniec dokončil preteky s Mercedesom deviaty s dvoma bodmi. Ďalší cenný bod pre americký Haas ukoristil desiaty Hülkenberg na úkor jedenásteho Estebana Ocona. Bod by bol prvý v sezóne pre Francúza i jeho tím Alpine.Max Verstappen, 1. miesto: "Lando Norris, 2. miesto: "Sergio Perez, 3. miesto: "