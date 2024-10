F1: Verstappen plánuje dodržať zmluvu s Red Bullom

Mexiko City 25. októbra (TASR) - Sériový majster sveta prestížneho seriálu F1 Max Verstappen v rozhovore pre agentúru AFP potvrdil, že má v úmysle dodržať ešte štyri roky platnú zmluvu s Red Bullom. Napriek tomu, že 27-ročný Holanďan nevyhral od júna žiadnu veľkú cenu, vyjadril presvedčenie, že v zostávajúcich piatich pretekoch dokáže ustrážiť svoj náskok v boji o štvrtý titul za sebou pred Landom Norrisom z McLarenu.



Verstappen pred VC Mexika zdôraznil, že má so svojím zamestnávateľom platnú zmluvu do roku 2028. Zároveň pochválil konkurenčné tímy, ktoré sa dotiahli na doteraz dominantný Red Bull. Verstappen z úvodných siedmich pretekov kalendára nevyhral iba v dvoch prípadoch. Na svoj ďalší triumf však čaká od júnovej VC Španielska. V uplynulých deviatich hlavných pretekoch sa Verstappen musel skloniť pred jazdcami Ferrari, Mercedesu či McLarenu. Práve Norris sa vďaka tomu dotiahol na rozdiel 57 bodov. "Máme za sebou niekoľko ťažkých pretekov. Myslím si, že sme pochopili náš problém a teraz sa v zostávajúcich budeme snažiť o to, aby sme do auta vrátili rovnováhu a vo všeobecnosti ho zrýchlili," konštatoval Verstappen.



Red Bull prežíva turbulentnú sezónu, pričom Verstappenovo meno sa od jej začiatku spájalo s odchodom. Spomínal sa najmä prestup do konkurenčného Mercedesu, v ktorom po prebiehajúcom ročníku skončí Lewis Hamilton a zamieri do Ferrari. Problémy suverénnej stajne prerástli športový rozmer a napätú atmosféru odštartovala sťažnosť na šéfa tímu Christiana Hornera, ktorému kládli za vinu sexuálne obťažovanie jednej zo zamestnankýň, neskôr sa hovorilo o nevhodnom správaní šéfa tímu. Interné vyšetrovanie však dopadlo v Hornerov prospech. K nepokojom sa pridali odchody niekoľkých dôležitých postáv vrátane ikonického konštruktéra Adriana Neweyho. Pred VC Mexika čelil Verstappen otázke, či plánuje dotiahnuť svoj kontrakt. "Určite to tak je, podpísal som s tímom dlhodobú zmluvu," poznamenal Verstappen.