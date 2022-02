Verstappen sa necíti pod tlakom, tvrdí, že robí to, čo vždy

Milton Keynes 9. februára (TASR) - Holandský pilot F1 Max Verstappen sa ako úradujúci majster sveta necíti pri príprave na novú sezónu pod tlakom.



"Robím to, čo vždy a nevidím dôvod, prečo by to malo byť inak," povedal Verstappen pre DPA. "Začínať rok ako šampión nie je nijak zvláštne. Osobne sa cítim dobre, najdôležitejšie je pripraviť sa fyzicky. Cez zimu som si dobre oddýchol a teším sa na naše nové auto."