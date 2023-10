F1: Verstappen si pripísal rekordný 16. triumf v sezóne

Veľká cena Mexico City (71 kôl, 305,354 km)



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull), 2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +13,875, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +23,124, 4. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +27,154, 5. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +33,266, 6. George Russell (V. Brit./Mercedes) +41,020, 7. Daniel Ricciardo (Austr./Alpha Tauri) +41,570, 8. Oscar Piastri (Aaustr./McLaren) +43,104, 9. Alexander Albon (Thaj./Williams) +48,573, 10. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1:02,879, 11. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:06,208, 12. Juki Cunoda (Jap./Alpha Tauri) +1:18,982, 13. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:20,309, 14. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:20,597, 15. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) +1:21,676



nedokončili: Logan Sargeant (USA/Williams), Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), Nico Hülkenberg (Nem./Haas), Sergio Perez (Mex./Red Bull)



Priebežné poradie (po 19 z 22 pretekov): 1. Verstappen 491 bodov*, 2. Perez 240, 3. Hamilton 220, 4. Alonso 183, 5. Sainz 183, 6. Norris 169, 7. Leclerc 166, 8. Russell 151, 9. Piastri 87, 10. Gasly 56, 11. Stroll 53, 12. Ocon 45, 13. Albon 27, 14. Bottas 10, 15. Hülkenberg 9, 16. Cunoda 8, 17. Čou 6, 18. Ricciardo 6, 19. Magnussen 3, 20. Lawson (N. Zéland/AlphaTauri) 2, 21. Sargeant 1, 22. De Vries (Hol./AlphaTauri) 0



Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 731 bodov*, 2. Mercedes 370, 3. Ferrari 349, 4. McLaren 256, 5. Aston Martin 236, 6. Alpine 101, 7. Williams 28, 8. Alfa Romeo 16, 9. AlphaTauri 16, 10. Haas 12



* - istý víťaz

Mexico City 29. októbra (TASR) - Holandský jazdec Max Verstappen z tímu Red Bull si pripísal rekordné 16. víťazstvo v jednej sezóne F1. Už istý majster sveta obhájil v nedeľu triumf na Veľkej cene Mexico City a prekonal svoje doterajšie maximum (15 víťazstiev) z minulého roka. Druhý skončil s mankom viac ako 13 sekúnd Brit Lewis Hamilton na Mercedese a tretí Charles Leclerc z Monaka na Ferrari.Verstappen sa tešil zo svojho piateho triumfu v Mexiku, zopakoval si tu víťazstvá z rokov 2017, 2018, 2021 a 2022. V prebiehajúcej sezóne vyhral 16 z 19 pretekov, na najvyššom stupni nestál iba v Saudskej Arábii, Azerbajdžane (obe vyhral Sergio Perez) a v Singapure (Carlos Sainz). Bolo to jeho 51. prvenstvo v kariére, čím sa na štvrtej priečke historických tabuliek vyrovnal Alainovi Prostovi. Pred ním sú už iba Hamilton (103), Michael Schumacher (91) a Sebastian Vettel (53). Hamilton v nedeľu v Mexiku stiahol náskok Pereza v boji o druhú priečku šampionátu, keďže domáci jazdec preteky nedokončil po kolízii hneď v prvej zákrute po štarte.Z prvého radu vyštartovali po úspešnej kvalifikácii oba vozy Ferrari s Leclercom i Sainzom, medzi nich sa však šikovne dostal Verstappen a už po prvej zákrute sa dostal na čelo pretekov. Osudnou sa tá istá zákruta stala pre druhý monopost Red Bullu s domácim spolufavoritom Perezom, ktorý sa po bleskovom štarte snažil obehnúť Leclerca z vonkajšej strany, ale jeho zadné koleso malo kolíziu s predným Monačana a vyletel mimo trate. Leclerc v tej chvíli v "sendviči" dvoch Red Bullov nemal šancu vyhnúť sa, no pokračoval ďalej na druhej priečke pred Sainzom. Perez sa ešte skúsil udržať v pretekoch, zamieril do boxov, ale tam sa už pre neho domáca VC pre silné poškodenie vozu skončila. Austrálčan Daniel Ricciardo na Alpha Tauri si udržal pre neho parádnu štvrtú pozíciu zo štartu, za ním jazdil Hamilton na Mercedese.Verstappen jazdil na Autodróme bratov Rodriguezovcov s prehľadom na čele, po desiatom kole mal už pred Leclercom takmer trojsekundový náskok. O kolo neskôr sa Hamilton dostal pred Ricciarda na štvrtú pozíciu a postupne sa doťahoval aj na Sainza. V 20. kole zamieril ako prvý z favoritov do boxov na výmenu pneumatík Verstappen a na okruh sa späť zaradil na siedme miesto. Lídrom sa stal Leclerc pred Sainzom a Hamiltonom, no situácia na trati sa postupne menila podľa zastávok jednotlivých jazdcov v boxoch. V 32. kole už pneumatiky vymenil aj dovtedy vedúci Leclerc a prvú priečku prenechal Verstappenovi, ktorý mal v tom čase komfortný 16-sekundový náskok pred prenasledovateľmi. Vzápätí mal však nepríjemnú haváriu Dán Kevin Magnussen, ktorý na svojom Haase rozbil bariéry a jeho monopost začal horieť. Verstappen ešte za safety carom stihol prezuť si druhýkrát pneumatiky, organizátori o chvíľu neskôr prerušili preteky červenými vlajkami a pokračovalo sa až po niekoľkominútovej pauze.Po pevnom reštarte pretekov si v nájazde do 36. kola udržal prvú priečku Verstappen pred Leclercom, Hamiltonom, Sainzom, na piatu priečku sa vyšvihol George Russell. V 40. kole sa Hamilton s otvoreným systémom DRS dostal pred Leclerca na druhé miesto, vpredu si suverénny Verstappen opäť budoval dostatočný náskok a v 50. kole už mal k dobru takmer desať sekúnd. Naopak, na chvoste sa trápil Fernando Alonso a napokon sa rozhodol z predposledného miesta odstúpiť. Umiestnenie v elitnej desiatke si "odpálil" Japonec Juki Cunoda na AlphaTauri, ktorý doplatil na snahu dostať sa pred Oscara Piastriho na siedmu priečku a po kolízii spadol výrazne nižšie. Poradie na prvých štyroch priečkach sa už v závere nemenilo, na piatu sa pred Russella a Ricciarda dostal v závere Lando Norris na McLarene. Hamilton si pripísal aj extra bod za najrýchlejšie kolo.Do konca sezóny ešte zostávajú tri podujatia, najbližšia veľká cena sa pôjde 5. novembra v brazílskom Sao Paule.