F1: Verstappen vyhral VC Rakúska, ukončil nadvládu Mercedesu

VC Rakúska (71 kôl, 1. kolo - 4,318 km, celkovo 306,5 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1.22:01,822 hod., 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +2,724 sek., 3. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +18,960, 4. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +19,610, 5. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) +22,805, 6. Lando Norris (V.Brit./McLaren), 7. Pierre Gasly (Fr./Red Bull), 8. Carlos Sainz (Šp./McLaren), 9. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo), 10. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo), 11. Sergio Pérez (Mex./Racing Point), 12. Daniel Ricciardo (Aus./Renault), 13. Nico Hülkenberg (Nem./Renault), 14. Lance Stroll (Kan./Racing Point), 15. Alexander Albon (V. Brit./Toro Rosso), 16. Romain Grosjean (Fr./Haas), 17. Daniil Kvjat (Rus./Toro Rosso) všetci + 1 kolo, 18. George Russell (V. Brit./Williams), 19. Kevin Magnussen (Dán./Haas) obaja + 2 kolá, 20. Robert Kubica (Poľ./Williams) + 3 kolá.



Priebežné poradie: 1. Hamilton 197 bodov, 2. Bottas 166, 3. Verstappen 126, 4. Vettel 123, 5. Leclerc 105, 6. Gasly 43, 7. Sainz30, 8. Norris 22, 9. Räikkönen 21, 10. Ricciardo 16, 11. Hülkenberg 16, 12. Magnussen 14, 13. Perez 13, 14. Kvjat 10, 15. Albon 6, 16. Stroll 6, 17. Grosjean 2, 18. Giovinazzi 1, 19. Russell 0, 20. Kubica 0.



Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 363 bodov, 2. Ferrari 228, 3. Red Bull Racing Honda 169, 4. Mclaren Renault 52, 5. Renault 32, 6. Alfa Romeo Racing Ferrari 22, 7. Racing Point BWT Mercedes 19, 8. Haas Ferrari 16, 10. Williams Mercedes 0.

Spielberg 30. júna (TASR) - Holandský jazdec Max Verstappen na Red Bulle triumfoval v nedeľu na Veľkej cene Rakúska F1. Prvým víťazstvom v sezóne ukončil víťaznú sériu Mercedesu, ktorá trvala počas predošlých ôsmich pretekov sezóny a celkovo 11 po sebe. Druhý prišiel do cieľa Monačan Charles Leclerc, pilot Ferrari si po víťazstve v kvalifikácii držal prvú priečku až do 69. kola, v ktorom ho Verstappen pripravil o vedúcu pozíciu. Tretí bol Fín Valtteri Bottas na Mercedese, jeho tímový kolega a líder priebežného poradia Brit Lewis Hamilton skončil na 5. priečke.Leclerc si na štarte postrážil prvú pozíciu, no z druhého miesta štartujúci Verstappen "zaspal" a prepadol sa až na 8. priečku. Nemec Vettel na Ferrari štartoval až z 9. miesta, jeho snahu o stíhaciu jazdu mu v 22. kole mierne skomplikovali mechanici, ktorí ho pri prezúvaní zdržali viac než 6 sekúnd. Leclerc si udržal prvú priečku aj po výmene pneumatík, za ním sa však odohralo viacero súbojov a zmien poradia. Bottas sa do 56. kola držal za Leclercom, potom ho však Verstappen pripravil o pozíciu. Holanďan sa za aplauzu publika v 68. kole pokúsil predbehnúť aj Leclerca, na prvý pokus sa mu to nepodarilo, ale krátko na to už v tvrdom súboji triumfoval Verstappen. V záverečnom kole sa Vettel pokúsil pripraviť Bottasa o pódiové umiestnenie, Fín si však postrážil 3. miesto.Seriál F1 bude pokračovať desiatym podujatím sezóny v nedeľu 14. júla Veľkou cenou Veľkej Británie.