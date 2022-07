F1: Verstappen vyhral druhý tohtoročný šprint

VC Rakúska - šprint, kvalifikácia:



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 26:30,059 min, 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1,675 s, 3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +5,644, 4. George Russell (V.Brit./Mercedes) +13,429, 5. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +18,302, 6. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +31,032, 7. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +34,539, 8. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +35,447, 9. Mick Schumacher (Nem./Haas) +37,163, 10. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +37,557

Spielberg 9. júla (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle triumfoval v sobotňajšom šprinte Veľkej ceny Rakúska seriálu formuly 1. Dvadsaťtri kôl na Red Bull Ringu zvládol za 26:30,059 minúty. Na druhom mieste skončil so stratou 1,675 sekundy Monačan Charles Leclerc a najlepšiu trojku doplnil jeho tímový kolega z Ferrari Carlos Sainz. Španiel stratil na Verstappena 5,644 s.Štart najskôr poznačila chyba tímu Alpine, ktorý nedal monopost Fernanda Alonsa dole zo zdviháku a na pneumatikách mu nechal termo prikrývky. Na konci zahrievacieho kola navyše zhasol motor Číňanovi Kuan-jü Čouovi z Alfa Romeo a jazdci tak absolvovali o jeden formačný okruh navyše.Úradujúci majster sveta odolal v prvom kole tlaku oboch Ferrari a vedenie si udržal až do cieľa. K súbojom prišlo medzi Leclercom a Sainzom a na piate miesto sa z trinásteho prebojoval Mexičan Sergio Perez. O ôsmu pozíciu súperili niekoľko kôl Mick Schumacher a Lewis Hamilton. Za kratší koniec nakoniec ťahal prvý menovaný.Priečku si okrem Pereza zlepšili aj Valtteri Bottas či Lando Norris a prišlo aj ku kolíziám. Tie poznačili šprinty Pierra Gaslyho a Sebastiana Vettela – Francúz kolidoval na štarte s Hamiltonom a Vettel zas skončil v štrku po kontakte s Alexandrom Albonom. Ten dostal už predtým penalizáciu za vytlačenie Norrisa z trate. Šprint určil štartové poradie pre nedeľné preteky a osem najlepších jazdcov si zároveň pripísalo body do hodnotenia MS.