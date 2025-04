F1: Verstappen vyhral VC Japonska, na Norrisa stráca už len bod

Suzuka 6. apríla (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle vyhral nedeľnú VC Japonska seriálu formuly 1. Na okruhu Suzuka triumfoval pred jazdcami McLarenu - Britom Landom Norrisom (+1,423) a Austrálčanom Oscarom Piastrim (+2,126). Úradujúci majster sveta zvíťazil po prvý raz v tejto sezóne a v celkovom hodnotení stiahol stratu na vedúceho Norrisa na jediný bod.



Verstappen dosiahol 64. víťazstvo v kariére, naposledy stál na najvyššom stupni vlani v decembri v Katare. Okrem toho je tretím rôznym víťazom v tretích pretekoch v tejto sezóne. On sám triumfoval na Suzuke štvrtýkrát za sebou. Jeho tímu však naďalej patrí v Pohári konštruktérov tretie miesto, keďže ani jeho nový tímový kolega Juki Cunoda nedokázala s monopostom RB21 skórovať na domácich pretekoch. Voz Red Bullu mal špeciálne biele lakovanie ako poďakovanie japonskej Honde za štyri jazdecké a dva konštruktérske tituly. Pre automobilku, ktorá po tejto sezóne ukončí s rakúskym tímom spoluprácu, zaznamenal prvý triumf v F1 Američan Richie Ginther na monoposte s bielym lakovaním na VC Japonska 1965.



Štart na klasickom okruhu prebehol úplne pokojne, najväčšiu zmenu pozície zaznamenal Gabriel Bortoleto na Sauberi, ktorý klesol o tri priečky na posledné miesto. V noci na nedeľu nad okruhom pršalo a slabý dážď prišiel aj počas pretekov, to znamenalo, že jazdcom v podstate zmizla ideálna stopa. Piloti tak boli opatrní, úzka trať im neumožňovala príliš predbiehať a šanciam na akciu nepomohlo ani množstvo nehôd a havárii v tréningoch. Tie ešte zvýšili ostražitosť pretekárov.



Najväčšou šancou na zdramatizovanie pretekov tak boli zastávky v boxoch. Vedúci Verstappen, ktorý štartoval z pole position, vyrábal najväčší náskok na McLareny v zákrute Hairpin. Spolu s druhým Norrisom išli ku svojim mechanikom naraz. McLaren zvládol pit stop rýchlejšie a pustil svojho jazdca do dráhy Verstappenovi - z boxovej uličky tak vychádzali naraz a Norris skončil na trávniku mimo vozovky. Poradie sa však zachovalo a vedenie pretekov nepristúpilo k ďalším krokom.



V závere žiadal Piastri, ktorý mal lepšie tempo, od svojej stajne tímovú réžiu a zmenu pozícií. Nedostal jasnú odpoveď, tím o jeho žiadosti neinformoval Norrisa a komunikácia išla do stratena. Verstappen tak vyhral napriek problémom s radením v úvode pretekov a šetreniu predných pneumatík. Jeho tímový kolega Cunoda obsadil dvanáste miesto. Časť pretekov sa schyľovalo k boju o štvrté miesto medzi Charlesom Leclercom a Georgeom Russellom - jazdec Mercedesu bol rýchlejší, no Ferrari malo lepšiu „maximálku“ a v jedinej DRS zóne na cieľovej rovinke tak Leclerc odolal Britovým útokom. Šiesty bol nováčik Andrea Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý počas zastávok v boxoch viedol preteky a stal sa tak najmladším jazdcom v histórii, ktorému sa to podarilo (18 rokov a 224 dní). Siedme miesto získal Lewis Hamilton na Ferrari pred Francúzom Isackom Hadjarom na Racing Bulls. Ten získal prvé body v kariére. Ďalší solídny výkon podal Alex Albon na Williamse - Thajčan bral dva body, no jeho tím aj tak prišiel o štvrté miesto v celkovom hodnotení a je za Ferrari. Na poslednom bodovanom mieste skončil Brit Oliver Bearman na Haase.