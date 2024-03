F1: Verstappen vyhral VC Saudskej Arábie, ďalšie double Red Bullu

Džidda 9. marca (TASR) - Holandský motoristický pretekár Max Veratsappen vyhral sobotňajšiu VC Saudskej Arábie seriálu F1. Pred mexickým tímovým kolegom Sergiom Perezeom mal náskok 13,643 sekundy. Úradujúci majster sveta a súčasný suverén F1 vyhral oba úvodné preteky a vedie v celkovom hodnotení.



Pódium doplnil Monačan Charles Leclerc na Ferrari, ktorý prišiel o druhé miesto z kvalifikácie niekoľko kôl po štarte. Jeho tímový kolega bol v týchto pretekoch 18-ročný Oliver Bearman, keď na poslednú chvíľu nahradil Carlosa Sainza. Ten musel podstúpiť operáciu slepého čreva, jeho náhradník obsadil v premiére siedme miesto a bral šesť bodov. Brit naskočil do monopostu Ferrari až v treťom tréningu a stal sa najmladším jazdcom v histórii talianskej stajne.



Verstappen stál opäť na pole position, ktorá preňho bola už 34. v kariére. V historických tabuľkách sa tak dostal pred Jima Clarka a najlepšie postavenie na štarte okamžite zužitkoval. Už v úplnom úvode zaňho takmer išiel tímový kolega Perez, no Leclerc si pozíciu ešte pár kôl udržal. "Super Max" vyhral deviatykrát za sebou a 56. v kariére. Ani v druhých pretekoch v sezóne tak na sebe piloti Red Bulli nedali poznať napätú situácie, ktorá vládne v ich tíme ohľadom kontroverzného obvinenia voči šéfovi Christianovi Hornerovi.



Nádej na zdramatizovanie pretekov priniesla havária Lancea Strolla na Astone Martin v siedmom kole. Kanaďan rezal na úzkom okruhu jednu zo zákrut príliš ostro, zlomil si zavesenie ľavého predného kolesa a monopost sa stal neovládateľným.



Nasledovali predčasné zastávky v boxoch a na trati zostali len Lando Norris z McLarenu a Lewis Hamilton na Mercedese. Mladší z dvojice Britov bol nejaký čas aj vo vedení, po reštarte sa však vrátili na čelo Red Bully a do konca pretekov si strážili pozície.



Z výkonu z kvalifikácie ťažil Norrisov austrálsky tímový kolega Oscar Piastri, ktorý skončil štvrtý a vyrovnal svoje maximum v hlavných pretekoch v kariére. Sympatický bol jeho súboj so sedemnásobným šampiónom Hamiltonom, ten nakoniec odišiel na povinnú zastávku v boxoch. Piastri poskočil o jednu pozíciu na úkor španielskeho veterána Fernanda Alonsa.



Kalkul, ktorý počítal s ďalšími nehodami na okruhu, ktorý sa javí ako mestský, napokon Norrisovi a Hamiltonovi nevyšiel. Obaja museli prezuť v plnom tempe a skončili tak na ôsmom a deviatom mieste. Jeden bod za 10. pozíciu bral Nico Hülkenberg. Pre tím to boli prvé body od septembra, pre nemeckého pilota od vlaňajšieho apríla. Výrazný podiel na tom mal aj ďalší pilot Haasu - Kevin Magnussen dlho jazdil za svojím tímovým kolegom a bránil cennú pozíciu pre svoj tím.