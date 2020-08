Verstappen triumfoval na Veľkej cene k 70. výročiu F1 v Silverstone

VC k 70. výročiu F1, Silverstone (52 kôl, 1 kolo: 5,891 km, spolu: 306,2 km): 1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1.19:41,993, 2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +11,326 s, 3. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +19,231, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +29,289, 5. Alexander Albon (V. Brit./Red Bull) +39,146, 6. Lance Stroll (Kan./Racing Point) +42,538, 7. Nico Hülkenberg (Nem./Racing Point) +55,951, 8. Esteban Ocon (Fr./Renault) +1:04,773 min., 9. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:05,544, 10. Daniil Kvjat (Rus./AlphaTauri) 1:09,669, 11. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) 1:10,642, 12. Carlos Sainz (Šp./McLaren) +1:11,669, 13. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +1:13,370, 14. Daniel Ricciardo (Aus./Renault), 15. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo), 16. Romain Grosjean (Fr./Haas), 17. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo), 18. George Russell (V. Brit./Williams), 19. Nicholas Latifi (Kan./Williams) všetci + 1 kolo.



nedokončil: Kevin Magnussen (Dán./Haas)



Priebežné poradie: 1. Hamilton 107 bodov, 2. Verstappen 77, 3. Bottas 73, 4. Leclerc 45, 5. Norris 38, 6. Albon 36, 7. Stroll 28, 8. Perez 22, 9. Ricciardo 20, 10. Sainz 15, 11. Ocon 12, 12. Gasly 12, 13. Vettel 10, 14. Giovinazzi 2, 15. Kvjat 1, 16. Magnussen 1, 17. Latifi 0, 18. Räikkönen 0, 19. Russell 0, 20. Grosjean



Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 180, 2. Red Bull 113, 3. Ferrari 55, 4. Mclaren 53, 5. Racing Point 41, 6. Renault 36, 7. Alphatauri 14, 8. Alfa Romeo 2, 9. Haas 1, 10. Williams 0.



Silverstone 9. augusta (TASR) - Holanďan Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil na nedeľňajšej Veľkej cene k 70. výročiu formuly 1. Na okruhu v Silverstone za ním prišli do cieľa Mercedesy druhého Brita Lewisa Hamiltona a tretieho Fína Vallteriho Bottasa.Pre 22-ročného Verstappena to bol prvý triumf v sezóne a deviaty v kariére a prerušil ním víťaznú sériu Mercedesu, ktorý v tejto sezóne ovládol doterajšie štyri podujatia. Hamilton zostal na čele skráteného seriálu F1 s náskokom 30 bodov pred Verstappenom a 34 pred Bottasom a 155. pódiovým umiestnením v kariére vyrovnal rekord Michaela Schumachera. Nasledujúce podujatie F1 je na programe v nedeľu 16. augusta - VC Španielska v Barcelone.Bottas si po štarte postrážil prvú priečku, no tímový kolega Hamilton mu od úvodu dýchal na chrbát. Za nich sa okamžite zaradil tretí Verstappen, ktorý sa rýchlo dostal cez Hülkenberga. Úvod pretekov nevyšiel Vettelovi, keď z 11. štartovej priečky padol na poslednú. Mercedesy prezuli po 13. kole, no Verstappen zostal na trati až do 27. kola. V polovici pretekov mal pred druhým Bottasom náskok 16 sekúnd. Verstappen sa na trať vrátil tesne za Bottasa. Odvážnym manévrom sa však okamžite dostal pred Fína na vedúcu pozíciu, tretí bol v tej chvíli Hamilton. V 33. kole išli do boxov súčasne Verstappen a Bottas, no na trať sa vrátili v rovnakom poradí za Hamiltona. Na 4. priečku sa postupne prepracoval Leclerc štartujúci z 8. miesta. Hamilton druhýkrát prezul v 42. kole a po jeho návrate na trať bol štvrtý za triom Verstappen - Bottas - Leclerc. V 46. mieste sa Brit dostal cez Leclerca. Hamilton ťažil z novších pneumatík aj v súboji s Bottasom a dostal sa na 2. miesto.: "."