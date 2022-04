F1: Verstappen získal pole position pre šprint na VC Emilia Romagna

Imola 22. apríla (TASR) - Úradujúci majster sveta formuly 1 Max Verstappen odštartuje sobotňajší šprint na Veľkej cene Emilia Romagna z pole position. Jazdec tímu Red Bull v piatkovej kvalifikácii na okruhu v talianskej Imole odsunul za seba lídra seriálu Charlesa Leclerca na Ferrari, tretí skončil Lando Norris v kokpite McLarenu.



Kvalifikáciu poznačil dážď i havárie, stewardi až päťkrát museli vytiahnuť červenú vlajku. "Bolo to dnes komplikované, veľmi sa šmýkalo. So ziskom pole position som veľmi spokojný, je to dobrý štart do tohto víkendu," povedal pre agentúru AFP Verstappen, ktorý zdolal Leclerca o 779 tisícin sekundy. Mercedes sa nedostal ani do záverečnej fázy kvalifikácie, Lewis Hamilton obsadil až 13. priečku. Šprint v sobotu urči štartové poradie pre nedeľné preteky a osem najlepších jazdcov si zároveň pripíše body do hodnotenia MS.