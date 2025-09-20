< sekcia Šport
F1: Verstappen zvíťazil v kvalifikácii na VC Azerbajdžanu
Líder priebežného poradia Oscar Piastri na McLarene odštartuje až z 9. miesta.
Autor TASR
Baku 20. septembra (TASR) - Holanďan Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil v kvalifikácii na Veľkú cenu Azerbajdžanu, sedemnáste preteky seriálu MS F1. Štvornásobného majstra sveta doplní v prvom rade na štartovom rošte Španiel Carlos Sainz na Williamse. Výborný kvalifikačný výsledok dosiahol Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls, ktorý dosiahol tretí najrýchlejší čas.
Kvalifikácia na VC Azerbajdžanu:
1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:41,117 min., 2. Carlos Sainz (Šp./Williams) +0,478 sek., 3. Liam Lawson (N. Zél./RB) +0,590, 4. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,600, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,953, 6. Júki Cunoda (Jap./Red Bull) +1,026, 7. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1,122, 8. Isack Hadjar (Fr./RB) +1,255, 9. Oscar Piastri (Aus./McLaren), 10. Charles Leclerc (Mon./Ferrari).
