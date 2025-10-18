< sekcia Šport
F1: Verstappen zvíťazil v šprinte, Piastri a Norris nedokončili
Líder priebežnéého poradia Austrálčan Oscar Piastri na McLarene preteky nedokončil, keď už v prvom kole doplatil na kolíziu s tímovým kolegom Britom Landom Norrisom.
Autor TASR
Austin 18. októbra (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen zvíťazil v sobotňajšom šprinte pred Veľkou cenou USA F1. Druhý najlepší čas dosiahol Brit George Russell na Mercedese, tretí skončil Španiel Carlos Sainz na Williamse.
Líder priebežnéého poradia Austrálčan Oscar Piastri na McLarene preteky nedokončil, keď už v prvom kole doplatil na kolíziu s tímovým kolegom Britom Landom Norrisom, ktorý musel takisto odstúpiť. Verstappen si triumfom upevnil priebežné 3. miesto v celkovom poradí. Piastri má na prvom mieste naďalej 22-bodový náskok pred priebežne druhým Norrisom. Veľká cena USA je na programe v nedeľu od 21.00 SELČ.
Veľká cena USA, šprint:
1. Max Verstappen (Hol/Red Bull), 2. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,395 sek., 3. Carlos Sainz (Šp./Williams) +0,791, 4. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +1,224, 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1,825, 6. Alexander Albon (Thaj./V.Brit./Williams) +2,576, 7. Juki Cunoda (Jap./Red Bull) +2,976, 8. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +4,147, 9. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +4,804, 10. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +5,126, 11. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber) +5,649, 12. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +6,228, 13. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) +6,624, 14. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +8,006, 15. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +13,576, 16. Esteban Ocon (Fr./Haas) +4 kolá, 17. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +4 kolá,
nedokončili: Oscar Piastri (Aus./McLaren), Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber), Lando Norris (V. Brit./McLaren)
