F1: Vettel i Hamilton kritizovali po tréningoch okruh v Austine

Austin 2. novembra (TASR) - Nemecký pretekár formuly 1 Sebastian Vettel skritizoval podmienky na okruhu v texaskom Austine. Jazdec Ferrari sa posťažoval na stav trate po piatkových tréningoch na VC USA.



"Je to tu najhoršie z celého seriálu. Nerovnosti sú normálne, ale tu niektoré pripomínajú skokanské mostíky," povedal Vettel, ktorý dosiahol na prvom tréningu druhý najrýchlejší čas s mankom 169 stotín na Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu (1:34,057 min).



Druhý tréning najlepšie vyšiel úradujúcemu šampiónovi Lewisovi Hamiltonovi z Mercedesu s časom 1:33,232. Aj on súhlasil so svojím rivalom z Ferrari. "Toto bola najdrsnejšia trať, na akej som jazdil. Po prvom tréningu ma z toho bolela hlava," citovala Brita agentúra SID.