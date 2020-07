F1: Vettel rokuje o zmluve s tímom Racing Point

Berlín 14. júla (TASR) - Nemecký pilot F1 Sebastian Vettel by mohol v nasledujúcej sezóne jazdiť za stajňu Racing Point. Podľa denníka Bild medzi oboma stranami už prebehli úvodné rokovania.



Štvornásobný majster sveta by podľa denníka mohol v tíme vymeniť Sergia Pereza, Mexičanov kontrakt totiž obsahuje klauzulu o predčasnom uvoľnení, ktorú musí vedenie aktivovať do 31. júla. Druhý jazdec stajne je Kanaďan Lance Stroll, syn majoritného vlastníka tímu Lawrencea Strolla. Racing Point v nasledujúcej sezóne zmení meno na Aston Martin.



Tridsaťtriročný Vettel bude na konci roka bez tímu, keďže Ferrari mu nepredĺžilo kontrakt. Jeho predchádzajúca stajňa Red Bull ako aj Mercedes, McLaren i Renault už oznámili, že pre neho nemajú miesto. Informovala agentúra dpa.