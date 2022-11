F1: Vettel si užil posledné preteky kariéry

Abú Zabí 20. novembra (TASR) - Nemecký pretekár Sebastian Vettel po nedeľňajších pretekoch v Abú Zabí potvrdil, že boli pre neho posledné v F1. Sprevádzaný mohutným aplauzom tisícok divákov prišiel do cieľa na bodovanom 10. mieste a za priazeň sa im poďakoval aj "donutmi," teda krúžením monopostu okolo svojej osi za použitia bŕzd.



Štvornásobný majster sveta z rokov 2010 až 2013 počas sezóny 2022 povedal, že je pre neho posledná v kariére. Presne 28. júla si na sociálnej sieti instagram založil účet a jeho prvý príspevok bolo video, na ktorom oznámil zámer odísť z kolotoča F1. Aj preto boli záverečné preteky ročníka v Abú Zabí najmä o jeho rozlúčke. S F1 sa v SAE nateraz rozlúčil aj Austrálčan Daniel Ricciardo, ale ten by sa do kráľovnej motošportu rád vrátil.



Keďže o víťazovi sezóny Maxovi Verstappenovi aj držiteľovi Pohára konštruktérov Red Bulle bolo už rozhodnuté, boli Vettelova derniéra a boj o druhé miesto v celkovom poradí najvýraznejšie príbehy pretekov. Za obhajcom majstrovského titulu sa napokon umiestnil Charles Leclerc z Ferrari, ktorý v priamom súboji o druhé miesto v pretekoch aj celkovom poradí zdolal Holanďanovho tímového kolegu Mexičana Sergia Péreza. Hlasujúci fanúšikovia však zvolili za jazdca dňa práve Vettela, ktorému tým vzdali úctu za úspešnú kariéru. "Bolo úžasné vidieť toľko divákov, ktorí kričali moje meno a držali rôzne transparenty a plagáty. Môžem povedať, že posledné preteky som si užil," povedal 35-ročný Vettel.



Vo farbách Aston Martin odjazdil dve sezóny, ktoré zakončil zhodne 12. miestami (43 a 37 bodov). Pre pilota, ktorý štyrikrát vybojoval titul majstra sveta a trikrát skončil druhý, to bol výrazný ústup z pozícií. Ten sa začal už jeho záverečnou šiestou sezónou v tíme Ferrari, v ktorej bol až trinásty. "Viem, že záverečné sezóny neboli také úspešné, ale veľa ma naučili, najmä o zodpovednosti, a verím, že som inšpiroval veľa ľudí. Život ide ďalej. Sú aj dôležitejšie veci než pretekanie na okruhoch," uviedol Vettel.



Do pretekov vyštartoval z 9. pozície, napokon finišoval na poslednej z bodovaných. "Nemal som dobrú stratégiu, prepadával som sa. V závere som predbehol niektorých jazdcov a absolvoval som aj pekný súboj s Danielom Ricciardom. Síce som získal nejaké body, ale nepolepšili sme si tým v Pohári konštruktérov," uviedol Nemec, ktorého stajňa obsadila v súťaži tímov 7. miesto so ziskom 55 bodov. Vettel, ktorý pre pozitívne testy na Covid-19 vynechal úvodné dve podujatia sezóny, nazbieral 37 z nich. Kariéru v F1 začal v roku 2007 a ukončil po 299 pretekoch, na ktorých vybojoval 53 víťazstiev a celkovo 122 pódiových umiestnení, ku ktorým pridal 57 ziskov pole position. Najúspešnejšiu éru zažil v tíme Red Bull, v ktorého farbách získal všetky štyri tituly. V F1 sa prezentoval nielen ako pretekár, ale aj ako aktivista v oblasti ekológie a ľudských práv.