Vettelovi vyprší kontrakt s Ferrari už o rok

Sao Paulo 15. novembra (TASR) - Nemecký jazdec F1 Sebastian Vettel neplánuje ukončiť kariéru po konci budúcoročnej sezóny, keď mu vyprší kontrakt s tímom Ferrari. Štvornásobný majster sveta by rád jazdil v efjednotke aj v ďalších rokoch.



"Očakávam, že budem v seriáli pokračovať aj po budúcej sezóne," uviedol v rozhovore pre Sky. Tridsaťdvaročný Vettel získal všetky svoje štyri majstrovské tituly so stajňou Red Bull. Do Scuderie Ferrari prišiel v roku 2015, no vo farbách talianskeho tímu na podobný úspech zatiaľ čaká. V nedeľu ho čaká v Brazílii jubilejná stá veľká cena. Do konca tohtoročného šampionátu F1 zostávajú ešte dve podujatia, pričom Vettel sa bude snažiť skončiť v prvej trojke poradia jazdcov za dvojicou z Mercedesu Lewisom Hamiltonom a Valtterim Bottasom. V priebežnej klasifikácii mu patrí so ziskom 230 bodov piata priečka, pred ním sú aj tímový kolega Charles Leclerc (249) a Max Verstappen z Red Bullu (235).