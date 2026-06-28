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F1: Vinu za Verstappenovu nehodu v kvalifikácia na seba vzal Red Bull
Verstappen vyviazol z nehody bez zranení.
Autor TASR
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Spielberg 28. júna (TASR) - Holandský pretekár F1 Max Verstappen neniesol podľa tímu Red Bull vinu za haváriu v kvalifikácii na Veľkú cenu Rakúska. Šéf stajne Laurent Mekies uviedol, že príčinou bol technický problém v zadnej časti monopostu.
„Ako tím preberáme plnú zodpovednosť a ospravedlňujeme sa mu. Stratili sme aerodynamický prítlak na zadnej časti auta, Max nemal žiadnu šancu,“ povedal Mekies podľa agentúry DPA. Podľa neho bola dynamika nehody nezvyčajná a išlo o poruchu zadného krídla.
Pôvodne sa predpokladalo, že Verstappen sa dopustil jazdeckej chyby. Na konci posledného meraného kola však stratil kontrolu nad monopostom a tvrdo narazil do bariéry. Dvadsaťosemročný Holanďan mal na Red Bull Ringu šancu na štart z prvého radu, napokon obsadil piate miesto. Pole position získal George Russell z Mercedesu.
Verstappen vyviazol z nehody bez zranení. „Všetko je v poriadku,“ uviedol. Ako siedmy muž priebežného poradia šampionátu bude v nedeľu v domácich pretekoch Red Bullu pod tlakom. V Rakúsku už triumfoval päťkrát, čo je rekord Grand Prix. „Auto nie je vážne poškodené, takže dúfam, že na ňom nebude treba veľa meniť,“ dodal Verstappen. V pretekoch si verí na dobrý výsledok, ak tím zvládne manažment pneumatík pri teplotách do 36 stupňov Celzia.
„Ako tím preberáme plnú zodpovednosť a ospravedlňujeme sa mu. Stratili sme aerodynamický prítlak na zadnej časti auta, Max nemal žiadnu šancu,“ povedal Mekies podľa agentúry DPA. Podľa neho bola dynamika nehody nezvyčajná a išlo o poruchu zadného krídla.
Pôvodne sa predpokladalo, že Verstappen sa dopustil jazdeckej chyby. Na konci posledného meraného kola však stratil kontrolu nad monopostom a tvrdo narazil do bariéry. Dvadsaťosemročný Holanďan mal na Red Bull Ringu šancu na štart z prvého radu, napokon obsadil piate miesto. Pole position získal George Russell z Mercedesu.
Verstappen vyviazol z nehody bez zranení. „Všetko je v poriadku,“ uviedol. Ako siedmy muž priebežného poradia šampionátu bude v nedeľu v domácich pretekoch Red Bullu pod tlakom. V Rakúsku už triumfoval päťkrát, čo je rekord Grand Prix. „Auto nie je vážne poškodené, takže dúfam, že na ňom nebude treba veľa meniť,“ dodal Verstappen. V pretekoch si verí na dobrý výsledok, ak tím zvládne manažment pneumatík pri teplotách do 36 stupňov Celzia.