Vo veku 86 rokov zomrel Ted Toleman, prvý šéf legendárneho Sennu

Londýn 11. apríla (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel Ted Toleman, zakladateľ a šéf motoristického tímu Toleman, v ktorom začal svoju kariéru v F1 legendárny Ayrton Senna. Informáciu priniesla vo štvrtok agentúra DPA.



Toleman pôsobil vo formuly 1 v rokoch 1981 až 1985 a absolvoval 70 pretekov. Senna prišiel v roku 1984, získal s ním tri pódia a prestúpil do Lotusu. Pamätná je daždivá VC Monaka 1984, kde skončil Senna druhý za Nikim Laudom a získal najlepšie umiesteniu tímu v jeho krátkej histórii. Torjnásobný majster sveta bol najlepší jazdec malej stajne a jediný, ktorý ju dokázal dostať na pódium.



Pred sezónou 1986 odkúpila tím odevná značka Benetton, ktorá bola predtým väčšinový partner. Tím fungoval pod jej menom do roku 2001 a dva tituly s ním získal Michael Schumacher (1994, 1995). Súčasným pokračovateľom je Alpine, továrenská stajňa Renaultu, v ktorej pôsobia francúzski jazdci Pierre Gasly a Esteban Ocon.



"So zármutkom som sa dozvedel, že Ted Toleman zomrel. Formule 1 dal veľmi veľa a jeho úspechy a odkaz budú navždy súčasťou našej histórie. V tejto smutnej chvíli sme myšlienkami s jeho rodinou a priateľmi," povedal prezident F1 Stefano Domenicali.