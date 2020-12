V F1 vykonali viac ako 80.000 testov na koronavírus

Berlín 14. decembra (TASR) – V sezóne 2020 sa v F1 uskutočnilo 80.000 testov na koronavírus. Menej ako 100 bolo pozitívnych, čo zodpovedá 0,11 percentu.



"Je to ohromujúce číslo. Je to dôkaz, že systém fungoval," cituje agentúra dpa športového riaditeľa seriálu MS Rossa Brawna. Sezóna odštartovala pre pandémiu s oneskorením a väčšina Veľkých cien sa uskutočnila bez divákov.



Tímy museli dodržiavať prísne hygienické opatrenia. "Pravidlá boli tvrdé, ale nutné, aby sme mohli jazdiť," dodal 66-ročný funkcionár. Z jazdcov museli do karantény majster sveta Lewis Hamilton (Mercedes), Sergio Perez a Lance Stroll (obaja Racing Point).