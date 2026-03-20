Wheatley skončil ako šéf Audi, jeho pozíciu zaujme Binotto
Objavili sa špekulácie, že Wheatley by mohol zamieriť do Aston Martinu a prevziať úlohy Adriana Neweyho na poste šéfa tímu.
Autor TASR
Hinwil 20. marca (TASR) - Brit Jonathan Wheatley už nie je šéf tímu Audi v seriáli majstrovstiev sveta F1. Na jeho miesto nastupuje Talian Mattia Binotto. Ten je vedúci celého projektu Audi, ktoré odkúpilo tím Sauber a od tejto sezóny pôsobí ako továrenský tím.
„Z osobných dôvodov Jonathan Wheatley s okamžitou platnosťou opúšťa tím. Stajňa ďakuje Jonathanovi za jeho prínos k projektu a praje mu veľa úspechov v ďalšom pôsobení,“ uvádza sa vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA. Objavili sa špekulácie, že Wheatley by mohol zamieriť do Aston Martinu a prevziať úlohy Adriana Neweyho na poste šéfa tímu. Tím pod tradičnou britskou značkou má problémy s novým motorovým partnerom Hondou a zatiaľ nedokončil ani jedny preteky. Dizajnérske eso Newey sa má sústrediť na vývoj konkurencieschopného monopostu.
