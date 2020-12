Víťazom VC Abú Zabí je Verstappen, Hamilton na 3. mieste

Holandský jazdec F1 zo stajne Red Bull Max Verstappen oslavuje so svojím tímom po jeho víťazstve pretekov Veľkej ceny Abú Zabí formuly 1 na okruhu Yas Marina v Abú Zabí 13. decembra 2020. Foto: TASR/AP

VC Abú Zabí (55 kôl, 1 kolo: 5,554 km, celkom: 305,4 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1.36:28,645 hod,

2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +15,976 sek.,

3. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +18,415,

4. Alexander Albon (V. Brit./Red Bull) +19,987,

5. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:00,729 min.,

6. Carlos Sainz (Šp./McLaren) +1:05,662,

7. Daniel Ricciardo (Aus./Renault) 1:13,748,

8. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) +1:29,718,

9. Esteban Ocon (Fr./Renault) +1:41,069,

10. Lance Stroll (Kan./Racing Point) +1:42,738,

11. Daniil Kvjat (Rus./AlphaTauri),

12. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo),

13. Charles Leclerc (Mon./Ferrari),

14. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari),

15. George Russell (V. Brit./Williams),

16. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo),

17. Nicolas Latifi (Kan./Williams),

18. Kevin Magnussen (Dán./Haas) všetci + 1 kolo,

19. Pietro Fittipaldi (Braz./Haas) + 2 kolá.



Nedokončil: Sergio Perez (Mex./Force India)

Konečné poradie sezóny 2020 (po 17 pretekoch):



1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 347 bodov*,

2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) 223,

3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 214,

4. Sergio Perez (Mex./Force India) 125,

5. Daniel Ricciardo (Aus./Renault) 119,

6. Carlos Sainz (Šp./McLaren) 105,

7. Alexander Albon (V. Brit./Red Bull) 105,

8. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 98,

9. Lando Norris (V. Brit./McLaren) 97,

10. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) 75,

11. Lance Stroll (Kan./Racing Point) 75,

12. Esteban Ocon (Fr./Renault) 62,

13. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) 33,

14. Daniil Kvjat (Rus./AlphaTauri) 32,

15. Nico Hülkenberg (Nem./Racing Point) 10,

16. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo) 4,

17. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo) 4,

18. George Russell (V. Brit./Williams/Mercedes) 3,

19. Romain Grosjean (Fran./Haas) 2,

20. Kevin Magnussen (Dán./Haas) 1,

21. Nicolas Latifi (Kan./Williams) 0,

22. Jack Aitken (V. Brit./Williams) 0,

23. Pietro Fittipaldi (Braz./Haas) 0.



Pohár konštruktérov:



1. Mercedes 573 bodov*,

2. Red Bull Racing Honda 319,

3. Mclaren Renault 202,

4. Racing Point BWT Mercedes 195,

5. Renault 181,

6. Ferrari 131,

7. Alphatauri Honda 107,

8. Alfa Romeo Racing Ferrari 8,

9. Haas Ferrari 3,

10. Williams Mercedes 0



*-víťaz

Abú Zabú 13. decembra (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na Veľkej cene Abú Zabí, posledných 17. pretekoch seriálu F1. Za ním sa umiestnili Mercedesy druhého Fína Vallteriho Bottasa a tretieho Brita Lewisa Hamiltona.Ten sa po minulotýždňovej absencii na VC Sachíru pre pozitívny test na Covid-19 vrátil do kolotoča F1. V sezóne 2020 získal už v predstihu svoj siedmy titul majstra sveta, čím sa v počte prvenstiev vyrovnal Michaelovi Schumacherovi.Na druhom mieste celkového poradia skončil Bottas, tretí bol Verstappen.Preteky v Abú Zabí boli pre viacerých jazdcov rozlúčkou v ich súčasných tímoch. Po sezóne 2020 zmenia pôsobisko Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz i ďalší. Sezóna 2021 by mala odštartovať 21. marca v Austrálii.Posledné preteky sezóny mali pokojný štart, Verstappen si postrážil svoju prvú pole position v sezóne a poradie sa nezmenilo ani na ďalších priečkach. Trojica Verstappen - Bottas - Hamilton zvyšovala svoj náskok. Jej únik pribrzdil virtuálny safety car v 10. kole, keď Sergia Pereza v jeho posledných pretekoch vo farbách Racing Pointu zradil motor a musel odstúpiť. Väčšina pretekárov, vrátane elitnej trojice, to využila na návštevu boxov. Ani to však nezamiešalo poradím a sporadické súboje boli vidno iba mimo pódiových pozícií. V 25. kole zaujal Stroll, ktorý nakrátko vyšiel mimo trate. Ďalší priebeh pretekov nepriniesol veľa dramatických momentov a ani situácia na čele poradia sa nezmenila. Verstappen tak na záverečných pretekoch dosiahol najlepší výsledok kariéry, keď okrem 10. víťazstva v kariére dosiahol aj 3. pole position a zároveň triumfoval spôsobom štart-cieľ. O najrýchlejšie kolo ho v závere pripravil Ricciardo., víťaz: ".", 2. miesto: ", 3. miesto: "