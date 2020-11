Hamilton získal siedmy titul majstra sveta, triumfoval aj v Turecku

VC Turecka (58 kôl, 1 kolo: 5,338 km, celkovo: 309,4 km):



1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 1.42:19,313 hod., 2. Sergio Perez (Mex./Racing Point) +31,633, 3. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +31,960, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +33,858, 5. Carlos Sainz (Šp./McLaren) +34,363, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +44,873, 7. Alexander Albon (V. Brit./Red Bull) +46,484, 8. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:01,259 min., 9. Lance Stroll (Kan./Racing Point) +1:12,353, 10. Daniel Ricciardo (Aus./Renault) +1:35,460, 11. Esteban Ocon (Fr./Renault), 12. Daniil Kvjat (Rus./AlphaTauri), 13. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri), 14. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes), 15. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo), 16. George Russell (V. Brit./Williams) všetci + 1 kolo



nedokončili: Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo), Nicholas Latifi(Kan./Williams), Kevin Magnussen (Dán./Haas), Romain Grosjean (Fr./Haas)



Priebežné poradie:

1. Hamilton 307* bodov,

2. Bottas 197,

3. Verstappen 170,

4. Perez 100, 5. Leclerc 97,

6. Ricciardo 96,

7. Sainz 75,

8. Norris 74,

9. Albon 70,

10. Gasly 63,

11. Stroll 59,

12. Ocon 40,

13. Vettel 33,

14. Kvjat 26,

15. Nico Hülkenberg (Racing Point) 10,

16. Räikkönen 4,

17. Giovinazzi 4,

18. Grosjean 2,

19. Magnussen 1,

20. Latifi 0, 21. Russell



Pohár konštruktérov:

1. Mercedes 504 bodov,

2. Red Bull 240,

3. Racing Point 154,

4. Mclaren 149,

5. Renault 136,

6. Ferrari 130,

7. Alphatauri 89,

8. Alfa Romeo,

9. Haas,

10. Williams



*-istý víťaz

Profil sedemnásobného majstra sveta v F1 Lewisa Hamiltona:



dátum a miesto narodenia: 7. januára 1985 v Stevenage (V.Brit.)



Bydlisko: Monako



Výška: 174 cm



Hmotnosť: 67 kg



Webová stránka: http://www.lewishamilton.com/



Tímy: McLaren (2007-2012), Mercedes AMG (2013-)



Najväčšie úspechy: sedemnásobný majster sveta automobilov F1 - 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020



Prvý štart v F1: 18. marca 2007 v tíme McLaren na VC Austrálie



Prvé víťazstvo v F1: 10. júna 2007 v tíme McLaren na VC Kanady



Umiestnenia Lewisa Hamiltona v šampionáte F1:



2007: 2. miesto



2008: 1.



2009: 5.



2010: 4.



2011: 5.



2012: 4.



2013: 4.



2014: 1.



2015: 1.



2016: 2.



2017: 1.



2018: 1.



2019: 1.



2020: 1.





Prehľad majstrov sveta od roku 1950

1950 – Nino Farina (Tal./Alfa Romeo)



1951 – Juan Manuel Fangio (Arg./Alfa Romeo)



1952 – Alberto Ascari (Tal./Ferrari)



1953 – Alberto Ascari (Tal./Ferrari)



1954 – Juan Manuel Fangio (Arg./Maserati, Mercedes)



1955 – Juan Manuel Fangio (Arg./Mercedes)



1956 – Juan Manuel Fangio (Arg./Ferrari)



1957 – Juan Manuel Fangio (Arg./Maserati)



1958 – Mike Hawthorn (V.Brit./Ferrari)



1959 – Jack Brabham (Austr./Cooper)



1960 – Jack Brabham (Austr./Cooper)



1961 – Phil Hill (USA/Ferrari)



1962 – Graham Hill (V.Brit./BRM)



1963 – Jim Clark (V.Brit./Lotus)



1964 – John Surtees (V.Brit./Ferrari)



1965 – Jim Clark (V.Brit./Lotus)



1966 – Jack Brabham (Austr./Brabham)



1967 – Denny Hulme (Austr./Brabham)



1968 – Graham Hill (V.Brit./Lotus)



1969 – Jackie Stewart (V.Brit./Matra)



1970 – Jochen Rindt (Rak./Lotus)



1971 – Jackie Stewart (V.Brit./Tyrrell)



1972 – Emerson Fittipaldi (Braz./Lotus)



1973 – Jackie Stewart (V.Brit./Tyrrell)



1974 – Emerson Fittipaldi (Braz./McLaren)



1975 – Niki Lauda (Rak./Ferrari)



1976 – James Hunt (V.Brit./McLaren)



1977 – Niki Lauda (Rak./Ferrari)



1978 – Mario Andretti (USA/Lotus)



1979 – Jody Scheckter (JAR/Ferrari)



1980 – Alan Jones (Austr./Williams)



1981 – Nelson Piquet (Braz./Brabham)



1982 – Keke Rosberg (Fín./Williams)



1983 – Nelson Piquet (Braz./Brabham)



1984 – Niki Lauda (Rak./McLaren)



1985 – Alain Prost (Fr./McLaren)



1986 – Alain Prost (Fr./McLaren)



1987 – Nelson Piquet (Braz./Williams)



1988 – Ayrton Senna (Braz./McLaren)



1989 – Alain Prost (Fr./McLaren)



1990 – Ayrton Senna (Braz./McLaren)



1991 – Ayrton Senna (Braz./McLaren)



1992 – Nigel Mansell (V.Brit./Williams)



1993 – Alain Prost (Fr./Williams)



1994 – Michael Schumacher (Nem./Benetton)



1995 – Michael Schumacher (Nem./Benetton)



1996 – Damon Hill (V.Brit./Williams)



1997 – Jacques Villeneuve (Kan./Williams)



1998 – Mika Häkkinen (Fín./McLaren)



1999 – Mika Häkkinen (Fín./McLaren)



2000 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)



2001 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)



2002 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)



2003 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)



2004 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)



2005 – Fernando Alonso (Šp./Renault)



2006 – Fernando Alonso (Šp./Renault)



2007 – Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari)



2008 – Lewis Hamilton (V.Brit./McLaren)



2009 – Jenson Button (V.Brit./Brawn GP)



2010 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)



2011 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)



2012 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)



2013 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)



2014 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)



2015 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)



2016 – Nico Rosberg (Nem./Mercedes)



2017 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)



2018 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)



2019 - Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)



2020 - Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)











Prehľad majstrov sveta podľa počtu titulov



7 – Michael Schumacher (Nem./1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)



7 – Lewis Hamilton (V.Brit./2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)



5 – Juan-Manuel Fangio (Arg./1951, 1954, 1955, 1956, 1957)



4 – Alain Prost (Fr./1985, 1986, 1989, 1993)



4 – Sebastian Vettel (Nem./2010, 2011, 2012, 2013)



3 – Jack Brabham (Austr./1959, 1960, 1966)



3 – Niki Lauda (Rak./1975, 1977, 1984)



3 – Nelson Piquet (Braz./1981, 1983, 1987)



3 – Ayrton Senna (Braz./1988, 1990, 1991)



2 – Alberto Ascari (Tal./1952, 1953)



2 – Graham Hill (V.Brit./1962, 1968)



2 – Jim Clark (V.Brit./1963, 1965)



2 – Emerson Fittipaldi (Braz./1972, 1974)



2 – Mika Häkkinen (Fín./1998, 1999)



2 – Fernando Alonso (Šp./2005, 2006)



1 – Nico Rosberg (Nem./2016)

Istanbul 15. novembra (TASR) - Britský pretekár Lewis Hamilton získal siedmy titul majstra sveta F1. Prvenstvo si zabezpečil víťazstvom na Veľkej cene Turecka a v počte majstrovských titulov sa vyrovnal Nemcovi Michaelovi Schumacherovi. Brit má pred tromi záverečnými pretekmi sezóny nedostihnuteľný náskok pred druhým v poradí tímovým kolegom Valtterim Bottasom. Víťazstvo v Turecku bolo pre neho už 94. v kariére.Na pretekoch v Turecku triumfoval pred druhým Mexičanom Sergiom Perezom z Racing Pointu, tretí finišoval Nemec Sebastian Vettel na Ferrari. Víťaz kvalifikácie Lance Stroll mal preteky sľubne rozbehnuté, ale napokon sa umiestnil až na 9. priečke.Do konca šampionátu ostávajú ešte tri podujatia. Nasledujúce je na programe v nedeľu 29. novembra v Bahrajne. Seriál F1 sa vrátil do Turecka po 9 rokoch, v rokoch 2005-2011 sa v Intercity Istanbul Parku odjazdilo 7 podujatí F1.Mimoriadne mokrá trať sľubovala zaujímavé momenty a o tie nebola núdza už od štartu. Ten nevyšiel Red Bullu, keď mali Verstappen i Albon problém nabrať rýchlosť zo štartového roštu. Pozíciu si okamžite vylepšil Hamilton a zaradil sa na tretie miesto za Strolla a Pereza. Hodiny spravili Bottas i Ocon, ktorý hneď zamieril do boxov. V úvode pretekov išli jazdci veľmi opatrne a poradie sa na klzkej trati viackrát zmenilo. Sľubný štart do pretekov mal Vettel Po 7. kole viacerí zamierili do boxov, keďže trať postupne vysychala. Líder Stroll prezul v 10. kole a postupne sa vrátil na prvú priečku. V 18. kole sa tretí Verstappen pokúsil predbehnúť Pereza, dostal šmyk a po poškodení pneumatík išiel okamžite prezuť a po návrate bol ôsmy. V 34. kole prezul Vettel, no v boxoch stratil priveľa sekúnd a po návrate na trať bol štvrtý za Hamiltonom. Brit si vylepšil pozíciu aj vďaka hodinám Albona. V 37. kole prezul Stroll, vrátil sa na 4. mieste a na čelo sa dostal Hamilton, ktorý využil DRS a predbehol Pereza. V 43. kole došlo k nevšednému momentu, keď Hamilton nadelil tímovému kolegovi Bottasovi jedno kolo. Postupne zvyšoval svoj náskok na čele a súboje o pozície sa diali až za ním. V závere sa Leclerc dostal pred Perezom, spravil však chybu a stratil nielen získanú pozíciu, ale aj tretie miesto, na ktorom sa napokon umiestnil jeho tímový kolega Vettel.(zdroj: Sport 2):