F1: Hostitelia pretekov žiadajú finančné úľavy

Madrid 22. apríla (TASR) - Organizátori seriálu formuly 1 sú otvorení revízii zmlúv s hostiteľmi pretekov. Tí sa musia zaobísť bez ziskov zo vstupeniek a snažia sa o zníženie poplatkov za právo organizovať podujatie.



"Toto sú nepredvídateľné okolnosti a obe strany sú na jednej lodi. Ak chcú udržať preteky, najmä pre vysielacie práva, tímy musia spraviť ústupky, pretože aj nám klesli príjmy," povedal pre agentúru AP generálny manažér okruhu Catalunya v Barcelone Joan Fontseré.



Podľa jeho slov je už teraz isté, že Veľká cena Španielska, ak sa uskutoční, tak jedine bez divákov. To bude mať vplyv aj na celý región. Preteky vygenerujú pre miestnu ekonomiku priamo vyše 160 miliónov eur, celkovo 300 miliónov. Vlaňajšia účasť dosiahla 160-tisíc divákov. "Keď katalánska vláda investovala do F1, nespravila to iba pre predaj vstupeniek. Teraz sa však radikálne znížia príjmy, budú chýbať ľudia, takže bude trpieť aj turistický ruch," dodal Fontseré.