Pre koronavírus sa ruší VC Austrálie aj preteky MotoGP

Melbourne 6. júla (TASR) - Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia neumožnia usporiadanie Veľkej ceny Austrálie F1, ktorá sa mala konať 21. novembra v Melbourne. Neuskutoční sa už druhý rok po sebe, informovala agentúra AFP.



Organizátori sa rozhodli zrušiť aj preteky MotoGP seriálu MS cestných motocyklov. Tie mali v kalendári vyčlenený termín 24. október.



Dôvodom sú prísne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Najväčšou prekážkou pre účastníkov oboch motoristických podujatí by bola povinnosť absolvovať po príchode do krajiny 14-dňovú karanténu.