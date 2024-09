FA obvinila Bentancura za urážlivý výrok o Son Heung-minovi

Londýn 12. septembra (TASR) - Stredopoliara Tottenhamu Rodriga Bentancura vo štvrtok obvinila Futbalová asociácia (FA) za porušenie pravidiel. Uruguajského reprezentanta bude vyšetrovať za urážlivý výrok v televízii o jeho spoluhráčovi Son Heung-minovi.



Bentancura v júni požiadal moderátor zábavnej relácie Canal 10 o dres kórejského útočníka Spurs, na čo odpovedal: "Sonnyho? Môže to byť aj dres jeho bratranca, pretože všetci vyzerajú rovnako." Britská antidiskriminačná charitatívna organizácia Kick It Out uviedla, že dostala značný počet sťažností súvisiacich s komentárom.



Bentancur sa spoluhráčovi a kapitánovi Spurs ospravedlnil. Ten jeho urážlivé slová označil za "chybu". Bentancur však musí do 19. septembra podať FA vysvetlenie k svojmu výroku.



Podobný prípad sa udial v roku 2020. Bývalý útočník Manchestru United Edinson Cavani dostal zákaz činnosti na tri zápasy a pokutu 100.000 libier za použitie španielskeho výrazu "negrito" (černoško - pozn.) v príspevku na sociálnej sieti.