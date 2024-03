FA obvinila Tonaliho zo stávkovania po prestupe do Newcastlu

Newcastle 28. marca (TASR) - Anglická futbalová asociácia (FA) obvinila Taliana Sandra Tonaliho v súvislosti so stávkovaním. K viacnásobnému porušeniu pravidiel malo prísť v auguste - októbri 2023. Tonalimu už beží desaťmesačný dištanc za stávkovanie počas pôsobenia v Taliansku. Ak sa potvrdia nové obvinenia, znamená to, že sa dopustil rovnakého priestupku aj po prestupe do Newcastlu. Čas na odpoveď má do piatka 5. apríla.



FA obvinila 23-ročného stredopoliara v 50 prípadoch stávkovania. Desaťmesačný zákaz činnosti mu udelila Talianska futbalová federácia (FIGC), beží od vlaňajšieho októbra a platí celosvetovo. S národným tímom sa tak nepredstaví na majstrovstvách Európy. Taliani sú v pozícii obhajcu titulu v B-skupine "smrti" so Španielskom, Chorvátskom a Albánskom. Na podujatí sa zúčastní aj Slovensko.



"Sandro naďalej spolupracuje na vyšetrovaní a klub ho plne podporuje. Sandro ani Newcastle United nemôžu vzhľadom na prebiehajúci proces v tejto chvíli poskytnúť ďalšie vyjadrenia," citovala z oficiálneho vyhlásenia klubu agentúra AFP.



Stredopoliar Tonali prišiel do Newcastlu vlani v lete z AC Miláno za 64 miliónov eur. Dištanc dostal po tom, ako súhlasil s dohodou o vine a treste v súvislosti s nelegálnym stávkovaním počas pôsobenia na San Sire i v Brescii. Trest tiež zahŕňa osemmesačnú liečbu závislosti od hazardných hier a pokutu vo výške 20.000 eur.