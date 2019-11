FA potrestala Bernarda Silvu za urážku spoluhráča z City Mendyho

Manchester 13. novembra (TASR) - Portugalský futbalový reprezentant Bernardo Silva vynechá stretnutie Manchestru City s Chelsea Londýn. Stredopoliar dostal jednozápasový trest za to, že prirovnal v príspevku na sociálnej sieti spoluhráča Benjamina Mendyho k postavičke na obale čokoládových cukríkov Conguitos.



Futbalová asociácia FA tiež Silvovi udelila pokutu vo výške 50.000 libier a musí absolvovať vzdelávací program. "Nemyslel som to rasisticky a urážlivo, bol to vtip medzi blízkymi priateľmi," cituje slová hráča agentúra AP. "Toto nebola súkromná žoviálna komunikácia. Príspevok videlo 600.000 fanúšikov vysoko kvalifikovaného a profesionálneho futbalistu," zdôvodnila potrestanie FA.