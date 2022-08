FA obvinila Tuchela a Conteho z nevhodného správania

Londýn 15. augusta (TASR) - Anglická futbalová asociácia (FA) obvinila trénerov Thomasa Tuchela a Antonia Conteho z nevhodného správania počas nedeľného zápasu medzi FC Chelsea a Tottenhamom Hotspur (2:2). Vo vypätom londýnskom derby mali kormidelníci niekoľko konfliktov a za výmenu názorov po záverečnom hvizde dostali červené karty.



"Správanie oboch trénerov na konci zápasu bolo nevhodné. Thomas Tuchel a Antonio Conte sa môžu k prípadu vyjadriť do 18. augusta," citovala AFP z oficiálneho vyhlásenia FA. Koučom hrozí aj zákaz činnosti, čo Tuchel uštipačne komentoval i na pozápasovej tlačovej konferencii. "Výborne! Ja nemôžem byť na lavičke a rozhodca smie pískať ďalší zápas," rozhorčil sa nemecký tréner, ktorý predtým vyhlásil, že arbiter Anthony Taylor by už nemal pískať duely jeho tímu. Asociácia si posvieti aj na tento výrok.



K vyhroteniu situácie prispel ešte počas stretnutia nepotrestaný faul na novú posilu Chelsea Marca Cucurellu, keď ho Cristiano Romero zatiahol za vlasy. Vášne však vyvolal aj gól Pierrea-Emila Höjbjerga na 1:1, po ktorom Conte začal búrlivo oslavovať, čo sa nepáčilo Tuchelovi. Okamžite k nemu vyštartoval a začal na neho pokrikovať. Dožadoval sa odpískania faulu na Kaia Havertza a údajného ofsajdového postavenia Richarlisona. Obaja tréneri za svoje správanie inkasovali žlté karty. Krátko po tom išla Chelsea opäť do vedenia zásluhou Reecea Jamesa a tentoraz si divokú oslavu mohol užiť nemecký kouč, ktorý prešprintoval povedľa Conteho. Ten si do tohto momentu neskôr "rypol" na sociálnych sieťach. "Šťastie, že som ťa nevidel... Mohol si kvôli mne zakopnúť," napísal.



Po zápase si obaja tréneri išli podať ruky, no Conte sa na Tuchela ani nepozrel, čo kormidelníka Chelsea vytočilo. Talianovu ruku nepustil a naznačil mu, že sa mu mal pozrieť do očí. Strhla sa mela, oboch "kohútov" sa snažili oddeliť členovia realizačných tímov. Práve za tento incident obdržali červené karty.