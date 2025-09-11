< sekcia Šport
Fabianski sa opäť stal hráčom West Hamu: Som skutočne šťastný
Skúsená opora v bránkovom priestore pôsobila u „kladivárov“ v predchádzajúcich siedmich ročníkoch, okrem iného dopomohla v roku 2023 k triumfu v Konferenčnej lige.
Autor TASR
Londýn 11. septembra (TASR) - Do anglického futbalového klubu West Ham United sa po krátkej odmlke vracia 40-ročný poľský brankár Lukasz Fabianski. So staronovou posilou tímu podpísalo vedenie účastníka Premier League kontrakt do konca aktuálnej sezóny.
Skúsená opora v bránkovom priestore pôsobila u „kladivárov“ v predchádzajúcich siedmich ročníkoch, okrem iného dopomohla v roku 2023 k triumfu v Konferenčnej lige. Klub dlhšiu dobu avizoval, že viacerým hráčom, vrátane Fabianskeho, neponúkne predĺženie spolupráce, ale po krátkej odmlke sa Poliaka rozhodli opäť angažovať.
„Som skutočne šťastný, že som späť, pretože tento klub znamená pre mňa veľa. Je fajn opäť vidieť známe tváre. Vždy som bol a budem hráčom, ktorý dáva na prvé miesto tímové ciele pred osobnými. Prišiel som podporiť a udržať vysoký štandard. Mám mnoho skúseností čiže v tomto smere viem pomôcť. Chápem, že moja rola je teraz úplne odlišná,“ uviedol Fabianski pre oficiálnu klubovú webstránku.
