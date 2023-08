Fabinho prestúpil z Liverpoolu do saudskoarabského klubu Al-Ittihad

Rijád 1. augusta (TASR) - Brazílsky stredopoliar Fabinho podpísal trojročnú zmluvu so saudskoarabským klubom Al-Ittihad. Podľa agentúry AFP dostal jeho predchádzajúci klub FC Liverpool odstupné 40 miliónov libier.



Fabinho sa Al-Ittihade pripojí ku Karimovi Benzemovi a N'Golovi Kantemu. Brazílčan prišiel do Liverpoolu z Monaka v roku 2018 a odohral za "The Reds" 219 zápasov. Vyhral s ním Ligu majstrov, Premier League, FA Cup, Ligový pohár a MS klubov. Tréner anglického tímu Jürgen Klopp prišiel minulý týždeň aj o Jordana Hendersona, ktorý bude tiež pôsobiť v Saudskej Arábii v klube Al-Ettifaq, ktorý trénuje Steven Gerrard.